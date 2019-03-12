Son Dakika Haberleri: Üniversitede Çıkan Yangın Söndürüldü, Soğutma Çalışmaları Sürüyor

Üniversitede Çıkan Yangın Söndürüldü, Soğutma Çalışmaları Sürüyor

25 dakika önce

Trabzon'da özel bir üniversitede bugün sabah saatlerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Üniversitede Çıkan Yangın Söndürüldü, Soğutma Çalışmaları Sürüyor, System.String[]
Trabzon'da özel bir üniversitede bugün sabah saatlerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Trabzon'un Yomra ilçesinde bulunan özel bir üniversitenin mutfak kısmında yangın çıktı. Yangın nedeniyle binanın dış yüzeyi ve çatısı alev alırken, üniversite öğrencileri ve çalışanlar binadan tahliye edildi. Kısa sürede büyüyen yangına Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri müdahale etti. İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası binada maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri tarafından üniversite yerleşkesinde çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın mutfak kısmında çıktı

Yangınla ilgili bilgiler veren Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, yangının mutfak kısmında çıktığını belirterek, "Öğrenciler ve çalışan personelin tamamı tahliye edildi. Dış kaplama nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. Şuanda söndürüldü soğutma çalışmaları devam ediyor. Yanan bölümler kullanılamaz hale geldi. Can kaybı ve yaralanan olmadı" dedi. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:16 Kaynak: İHA

Sabah, İtfaiye, Trabzon, 3. Sayfa
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