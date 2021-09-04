Üye Girişi
Üniversiteden 'Engelsiz Yaşam Dostları'na plaket - Son Dakika

Üniversiteden 'Engelsiz Yaşam Dostları'na plaket

04.09.2021 09:27

İstanbul Rumeli Üniversitesi; 'Engelsiz Yaşam Dostları' etkinliği düzenleyerek, engelsiz yaşamı destekleyen, engelleri kaldıran, engelli bireylerin eğitim ve toplumsal hayatın içinde aktif rol alabilmelerini sağlayan ve toplumda farkındalık yaratan tüm engelsiz yaşam dostları adına çeşitli kurum...

İstanbul Rumeli Üniversitesi; 'Engelsiz Yaşam Dostları' etkinliği düzenleyerek, engelsiz yaşamı destekleyen, engelleri kaldıran, engelli bireylerin eğitim ve toplumsal hayatın içinde aktif rol alabilmelerini sağlayan ve toplumda farkındalık yaratan tüm engelsiz yaşam dostları adına çeşitli kurum ve şahıslara onurluk plaketleri takdim edildi.

Üniversitenin Haliç yerleşkesinde gerçekleşen törene İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. H. Tamer Dodurka, İstanbul Rumeli Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi sorumlusu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, Dünya Engelliler Vakfı onursal başkanı Metin Şentürk, Türkiye Omurilik Felçliler Derneği başkanı Semra Çetinkaya, Abdullah Bilgingüllüoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Bünyamin Kurt, İsmail Çile Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Mustafa Çalışkan ve Sayın İnci Ayder, Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Öğr. Gör. Elif Türel, akademisyenler ve engelli öğrenciler katıldı.

Engelsiz yaşama sağladıkları katkılar, İstanbul Rumeli Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi ile gerçekleştirdikleri farkındalık projeleri, öğrencilerin kampüs erişilebilirliği, engelsiz yaşam bilinci oluşturma ve ayrıca toplumu bilinçlendirme, engelli bireylerin akademik ve sosyal gelişimlerini destekleyen çalışmalarından dolayı, tüm engelsiz yaşam dostlarını temsilen; Dünya Engelliler Vakfı, Türkiye Omurilik Felçliler Derneği, Abdullah Bilgingüllüoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu, İsmail Çile Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve engelsiz yaşam gönüllüsü İnci Ayder'e onurluk belgesi ve plaketleri takdim edildi.

'ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN ÖSYM PUAN BARAJINI DÜŞÜRMELİYİZ'

Törende konuşan İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. H. Tamer Dodurka şu ifadeleri kullandı:

'Merkezimiz iki sene önce açıldı. Engelli öğrencileri üniversiteye adapte edebilmek ve çeşitli sosyal projelere katarak hayata hazırlamayı hedefliyoruz. Birim üyelerine çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Türkiye'de 5 milyon civarında engelli vatandaşımız var. Türkiye'de yaklaşık 8 milyon üniversite öğrencisinin sadece 50 bini engelli. Bu rakamlara bakıldığında yükseköğretim kurumlarında okuyan engelli öğrenci sayısının olması gerekenden daha az olduğunu görüyoruz. Bu durum engelli öğrencilerimizin üniversitelere erişiminin kolay olmadığını gösteriyor. Oysa mutlak suretle çok daha fazla engellimizi önce üniversitelere daha sonra da ülkeye kazandırmalıyız. Ne kadar fazla engelli vatandaşımızı topluma katmayı başarırsak ülke olarak o kadar daha güçlü olacağız ve aramızdaki Metin Şentürkler, Eşref Armağanlar gibi nicelerini çoğaltabileceğiz. Bildiğiniz gibi Yüksek Öğretim Kurulumuzun başlattığı önemli bir uygulama var. Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan okullarda yüzde 10 Engelli öğrenci kontenjanı bulunuyor, ama buna ilaveten engelli öğrencilerimizin ÖSYM puan barajlarını düşürerek Yükseköğretime erişimlerini daha da kolaylaştırmalıyız. Bu temennilerle, Onurluk belgemizi alan ya da alamayan ama engelleri ortadan kaldırabilen tüm engelsiz yaşam dostlarını kutluyor, sevgiyle kucaklıyorum.'

Üniversiteden 'Engelsiz Yaşam Dostları'na plaket
Üniversiteden 'Engelsiz Yaşam Dostları'na plaket
Üniversiteden 'Engelsiz Yaşam Dostları'na plaket
Üniversiteden 'Engelsiz Yaşam Dostları'na plaket

İstanbul Rumeli Üniversitesi, Tamer Dodurka, Türkiye, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Üniversiteden 'Engelsiz Yaşam Dostları'na plaket - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Baba, oğlunun ev ödevine yardım ederken ahşap yeteneğini keşfetti 11:15 Baba, oğlunun ev ödevine yardım ederken ahşap yeteneğini keşfetti Son Dakika: Yük treni ile minibüsün çarpıştı, 6 kişi hayatını kaybetti 11:10 Son Dakika: Yük treni ile minibüsün çarpıştı, 6 kişi hayatını kaybetti Ağaç yüzünden tartıştığı oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu: Korkutmak için ateş ettim 11:06 Ağaç yüzünden tartıştığı oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu: Korkutmak için ateş ettim
Karısına 10:55 Karısına "İlk buluştuğumuz yerdeyim" dedikten sonra intihar etti Geziden getirilip ekilen hünnap meyvesi mahallenin geçim kaynağı oldu 10:48 Geziden getirilip ekilen hünnap meyvesi mahallenin geçim kaynağı oldu Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, midye helal mi haram mı? sorusuna yanıt verdi: Şafii'yi taklit ettiğinde bunda bir sakınca olmayacaktır 10:09 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, midye helal mi haram mı? sorusuna yanıt verdi: Şafii'yi taklit ettiğinde bunda bir sakınca olmayacaktır
Sadece bir şehirde soruldu! Son ankette yüzde 28,4 oy alan AK Parti'yi geçen CHP liderliği ele aldı 08:59 Sadece bir şehirde soruldu! Son ankette yüzde 28,4 oy alan AK Parti'yi geçen CHP liderliği ele aldı Çin efsanesi gündem oldu! İşte ömrü uzatan vücuttaki yeniden başlat tuşu 19:54 Çin efsanesi gündem oldu! İşte ömrü uzatan vücuttaki yeniden başlat tuşu

Son Dakika Haberleri
11:10 Son Dakika: Yük treni ile minibüsün çarpıştı, 6 kişi hayatını kaybetti
11:06 50 yaşındaki vatandaş, otomobil içinde intihar girişiminde bulundu
11:04 Sezonun ilk limonları dalından 3 liraya satılıyor
10:50 Üreticiden 18 liraya alınan Antep fıstığı, tüketiciye 120 liraya satıldı
10:47 Camdaki Kız'ın yeni sezon fragman ve fotoğrafları yayınlandı
10:44 600 liralık borç kavgasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
10:42 Hadise, "Reza Zarrab'dan hamile kaldı" iddialarına video paylaşarak yanıt verdi: Bir aptal, konuştuğu zaman dikkatlice dinleyin
10:38 46 yaşındaki kadın, eski erkek arkadaşı darp edildikten sonra hastane önün atıldı
10:08 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, midye helal mi haram mı? sorusuna yanıt verdi: Şafii'yi taklit ettiğinde bunda bir sakınca olmayacaktır
09:49 Taş Ocağı protesto eden köylüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun geçişi sırasında slogan attı
Eşini öldürmeden önce Eşini öldürmeden önce "Aldatan eşi öldürmenin cezası" ifadelerini aratmış         
11:32
Yargıtay, yüz gerdirme ve burun estetiği ameliyatını boşanma sebebi saydı Yargıtay, yüz gerdirme ve burun estetiği ameliyatını boşanma sebebi saydı         
11:13
50 yaşındaki vatandaş, otomobil içinde intihar girişiminde bulundu 50 yaşındaki vatandaş, otomobil içinde intihar girişiminde bulundu         
11:07
Sezonun ilk limonları dalından 3 liraya satılıyor Sezonun ilk limonları dalından 3 liraya satılıyor         
11:05
Üreticiden 18 liraya alınan Antep fıstığı, tüketiciye 120 liraya satıldı Üreticiden 18 liraya alınan Antep fıstığı, tüketiciye 120 liraya satıldı         
10:51
Hadise, Hadise, "Reza Zarrab'dan hamile kaldı" iddialarına video paylaşarak yanıt verdi: Bir aptal, konuştuğu zaman dikkatlice dinleyin         
10:43
Taş Ocağı protesto eden köylüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun geçişi sırasında slogan attı Taş Ocağı protesto eden köylüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun geçişi sırasında slogan attı         
09:50
Emre Akbaba, eski takımı Alanyaspor'a döndü Emre Akbaba, eski takımı Alanyaspor'a döndü         
23:21
Büyük Skandal! Ozan Tufan, maça çıkmadan Fenerbahçe'ye geri dönüyor Büyük Skandal! Ozan Tufan, maça çıkmadan Fenerbahçe'ye geri dönüyor         
19:03
Messi'ye faul yapan oyuncu, direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi Messi'ye faul yapan oyuncu, direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi         
18:12
Yanarak hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırılırken babasının ve kız kardeşinin adını vermiş Yanarak hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırılırken babasının ve kız kardeşinin adını vermiş         
17:52
Rusya'nın gündeminde bu çocuk var! Putin'in hatasını hiç çekinmeden düzeltti Rusya'nın gündeminde bu çocuk var! Putin'in hatasını hiç çekinmeden düzeltti         
16:15
Sarı-Kırmızılı takımın Oğulcan'ı, güzel sevgilisi Peri'ye evlilik teklifi etti Sarı-Kırmızılı takımın Oğulcan'ı, güzel sevgilisi Peri'ye evlilik teklifi etti         
15:57
Bina içine tuvaletini yapan kargocu, pislettiği paketi aileye teslim etti Bina içine tuvaletini yapan kargocu, pislettiği paketi aileye teslim etti         
14:18
Meral Akşener'den çok konuşulacak vaat: Otomobilden ÖTV'yi kaldıracağız Meral Akşener'den çok konuşulacak vaat: Otomobilden ÖTV'yi kaldıracağız         
14:09
Çalıştığı fabrikada işten çıkarılınca hayatı değişti! Şimdi ağzını bile açmadan milyonlar kazanıyor Çalıştığı fabrikada işten çıkarılınca hayatı değişti! Şimdi ağzını bile açmadan milyonlar kazanıyor         
11:53
Tuvalet için kazılan foseptik çukurundan tarih fışkırdı! Kazdıkça tünelde daha da ilerledi Tuvalet için kazılan foseptik çukurundan tarih fışkırdı! Kazdıkça tünelde daha da ilerledi         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2021 11:37:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Üniversiteden 'Engelsiz Yaşam Dostları'na plaket - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement