Üniversiteler Arası Karate Şampiyonası Burdur'da

Üniversiteler Arası Karate Türkiye Şampiyonası Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) gerçekleştirilecek.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen Üniversiteler Arası Karate Türkiye Şampiyonası, 29-31 Ocak'ta tMAKÜ ev sahipliğinde yapılacak.
Turnuvaya, 50 üniversiteden 203 sporcu ile 70 idareci ve antrenör katılacak.
Organizasyon kapsamında sporcular, Türkiye şampiyonluğu için tatamiye çıkacak.
