Son Dakika Haberleri: Üniversitelerde güvenlik önlemleri artırılacak

Üniversitelerde güvenlik önlemleri artırılacak

59 dakika önce

YÖK'teki "Üniversitelerde Huzur ve Güveni Artırma Komisyonu"nda, yerleşkelerin girişlerinde önleyici güvenlik tedbirlerinin artırılması kararı alındı.

Üniversitelerde güvenlik önlemleri artırılacak, System.String[]
YÖK'teki "Üniversitelerde Huzur ve Güveni Artırma Komisyonu"nda, yerleşkelerin girişlerinde önleyici güvenlik tedbirlerinin artırılması kararı alındı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:14 

Huzur, Ekonomi
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