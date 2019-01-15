Üniversitelerde güvenlik önlemleri artırılacak
59 dakika önce
YÖK'teki "Üniversitelerde Huzur ve Güveni Artırma Komisyonu"nda, yerleşkelerin girişlerinde önleyici güvenlik tedbirlerinin artırılması kararı alındı.
YÖK'teki "Üniversitelerde Huzur
ve Güveni Artırma Komisyonu"nda, yerleşkelerin girişlerinde önleyici güvenlik tedbirlerinin artırılması kararı alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:14
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