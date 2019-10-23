Son Dakika Haberleri: Üniversiteli motosikletli genç yaralandı, olay yerinden geçen doktor müdahale etti
Son Dakika 3. Sayfa Üniversiteli motosikletli genç yaralandı, olay yerinden geçen doktor müdahale etti

Üniversiteli motosikletli genç yaralandı, olay yerinden geçen doktor müdahale etti

25 dakika önce

- Üniversiteli motosikletli genç yaralandı, olay yerinden geçen doktor müdahale etti Avcılar'da motosiklet kazası: 1 yaralıİSTANBUL - Avcılar'da üniversitesi öğrencisi motosikletli genç, okulunun önünde kaza yaptı.

- Üniversiteli motosikletli genç yaralandı, olay yerinden geçen doktor müdahale etti

Avcılar'da motosiklet kazası: 1 yaralı

İSTANBUL - Avcılar'da üniversitesi öğrencisi motosikletli genç, okulunun önünde kaza yaptı. Bacağından yaralanan gence ilk müdahale olay yerinden geçen doktor tarafından yapıldı. Gencin kırık olduğundan şüphelenilen bacağına karton ile destek yapıldı.

Kaza, 11.50 sıralarında Cihangir Mahallesi Petrol Ofisi caddesi üzerinde bulunan özel bir üniversite önünde yaşandı. Üniversite 3'üncü sınıf öğrencisi Umut Kılıçkaya isimli genç, bir anda sola dönüş yapan 34 HB 4807 plakalı panelvan araca çarptı. Motosikletten düşen genç yaralandı. Kaza sonrası Kılıçkaya'nın yardımına yine çevresindeki okul arkadaşları yetişti.

Bu sırada yoldan tesadüfen geçen bir doktor Kılıçkaya'ya olay yerinde ilk müdahalesini yaptı. Bacağında kırık olduğundan şüphelenilen Kılıçkaya'nın ayağına karton kağıdı ile destek yapıldı. Genç kazazede olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılırken 34 HB 4807 plakalı araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Bu sırada kaza yerinde bulunan bir vatandaş ise yaşananları anlatarak, "Motosiklet gelirken biz de dönüş yapacaktık çarpıştık. Sağ bacağında kırık varmış. Sağlık durumu iyiydi. Müdahale eden kişi de doktormuş" dedi.

Üniversiteli motosikletli genç yaralandı, olay yerinden geçen doktor müdahale etti

Motosiklet, Kılıçkaya, Avcılar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:48 Kaynak: İHA
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