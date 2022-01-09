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Üniversiteli Sedefnur, misafirliğe gittiği evde 7'nci kattaki pencereden düştü! Evdekiler gözaltında - Son Dakika

Üniversiteli Sedefnur, misafirliğe gittiği evde 7'nci kattaki pencereden düştü! Evdekiler gözaltında

09.01.2022 19:27
Üniversiteli Sedefnur, misafirliğe gittiği evde 7'nci kattaki pencereden düştü! Evdekiler gözaltında

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, polis memuru erkek arkadaşıyla birlikte bir polis memurunun evine misafirliğe giden 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Sedefnur Çağlar, 7'nci kattaki dairenin penceresinden bilinmeyen bir nedenle düştü. Ağır yaralanan Sedefnur Çağlar yoğun bakımda tedavi altına alınırken, 2 polis memuru ve evde bulunan 1 genç kız gözaltına alındı.

Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bulunan bir sitede sabah saat 06.30 sıralarında meydana gelen olayda, Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi olan Sedefnur Çağlar, polis memuru olan arkadaşı A.B. ile birlikte polis memuru olan arkadaşları O.Ç'nin evine gitti.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İddiaya göre, 2 polis memuru ve 2 genç kız birlikte alkol aldı. Sedefnur Çağlar sabah saatlerinde 7'nci katta bulunan dairenin penceresinden aşağı düştü. Genç kızın düştüğünü görenlerin haber vermesi üzerine 112 Acil Sağlık ekibi geldi. Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sedefnur Çağlar'ın vücudunda kırıklar bulunduğu belirlendi. Ağır yaralanan genç kız yoğun bakımda tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis olay yerinde incelemede bulunurken, polis memurları A.B. ile O.Ç. ve kız arkadaşı gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kocaeli Üniversitesi, Polis Memuru, Körfez, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Üniversiteli Sedefnur, misafirliğe gittiği evde 7'nci kattaki pencereden düştü! Evdekiler gözaltında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üniversiteli Sedefnur, misafirliğe gittiği evde 7'nci kattaki pencereden düştü! Evdekiler gözaltında - Son Dakika
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