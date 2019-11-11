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Üniversiteliler de "Geleceğe Nefes" oldu

7 saat önce

Kilis 7 Aralık Üniversitesi "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyasına katıldı.

Üniversiteliler de

Kilis 7 Aralık Üniversitesi "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyasına katıldı.


81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında Kilis'e bağlı Martavan-Gülbaba mevkiinde gerçekleştirilen fidan dikim törenine Kilis 7 Aralık Üniversitesi olarak öğrencilerimiz ve personelimizle katıldık. Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'un ve il protokolünün de katıldığı ve 11 milyon fidanın aynı anda toprakla buluşmasıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi beklenen etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.


Doğayı yeşillendirmek, ağaçlandırmak, doğaya sahip çıkmak ve toplumda çevre konusunda duyarlılığı arttırmak amacıyla düzenlenen fidan dikme etkinliğinde, binlerce fidan can suları verilerek toprakla buluşturuldu. - KİLİS

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 05:29 Kaynak: İHA
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