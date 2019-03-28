Üniversitemizde 55. Kütüphane Haftası Kutlandı

55. Kütüphane Haftası kapsamında Batman Üniversitesi Merkez Kampüste 12:30 – 13:00 saatleri arasında Üniversitemiz personel ve öğrencilerinin katıldığı "Kitabını Al, Testili Parka Gel "okuma etkinliği yapıldı. Daha sonra konferans salonunda 13:30 – 16:00 saatleri arasında Yazar Sinan Yağmur'un söyleşi ve imza etkinlikleri düzenlendi

Yazar Sinan Yağmur'un söyleşi etkinliğine üniversitemiz personeli ve öğrencileri katıldı.

Yazar Yağmur söyleşi 'de "Kütüphaneler bir ülkenin bir medeniyetin ışık kaynaklarıdır. Cemil Meriç, "Işık Doğudan Gelir" derken bunu kastetmiştir. Kütüphane medeniyeti doğuda doğmuştur, doğudan gelmiştir, sonradan batıya gitmiştir." dedi.

"Batı kütüphaneleri iyi bir şekilde kulanmış. İçinde Goetheler çıkmış, içinde bilim adamları gönül adamları çıkarmış." diyen yazar Yağmur, "Ancak bizde kütüphaneler boş bırakılmış. Kitaplar dolu, masalar güzel, odalar dizaynlı bir halde ama içinde insan yok. İnsanın olmadığı yer çürür. İnsanla güzel, bu salon sizinle güzel. Kütüphaneleri güzelleştiren ne? Oradaki kitaplar değil, o kitaplara açlık hisseden insanlar" dedi.

Yaklaşık iki buçuk saat süren söyleşinin ardından, Kütüphane Daire Başkanı Zeynep Ay, Üniversitemizi ziyaretleri anısına Yazar Sinan Yağmur'a Üniversitemiz Şiltini takdim etti.

Daha sonra Yağmur, hayranlarıyla fotoğraf çektirip, kitaplarını imzaladı.