Üniversitesi öğrencisi 10 genç mağaradan kurtarıldı (2)- Yeniden
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ADANA'nın Kozan ilçesinde Kozan Kalesi yakınındaki Keşiş Mağarası'na girip, hava kararınca mahsur kalan Çukurova Üniversitesi öğrencisi 10 genç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:04 Kaynak: DHA
ADANA'nın Kozan
ilçesinde Kozan Kalesi
yakınındaki Keşiş Mağarası'na girip, hava kararınca mahsur kalan Çukurova Üniversitesi
öğrencisi 10 genç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Çukurova Üniversitesi öğrencisi 10 genç, iddiaya göre bir ödev için akşam saatlerinde Kozan Kalesi yakınındaki Keşiş Mağarası'na video çekmeye girdi. Hava kararınca dönüş yolunu bulmakta zorlanan gençler, polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri, mahsur kalan gençleri yaklaşık bir saatte kurtardı. Gençlerden birinin dizinden hafif şekilde yaralandığı, diğerlerinin sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
- Adana
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