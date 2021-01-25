Ünlü fotoğrafçının karısı, otizmli oğlunu Mesih olduğundan dolayı öldürdüğünü itiraf etti

Ünlü kişilerin fotoğrafçılığını yapan Dean Freeman'ın 40 yaşındaki eski eşi Olga, otizmli olan ve yürüyemediği için tekerlekli sandalyeye mahkum olan 10 yaşındaki oğlu Dylan'ın boğazına zorla sünger yerleştirerek öldürmüştü. İşlediği cinayeti başlangıçta kabul etmeyen kadın, bugün yapılan sanal duruşmada tanıkların ifadesi doğrultusunda suçunu kabul etti. Oğlunun Mesih olduğu gerekçesiyle yaşamına son veren kadın, "Benim işim bu dünyadaki dengeyi sağlamak ve bunun için sevgili çocuğumu feda ettim" dedi.

"BEN BİTTİM. NEREDESİN?"

Otizmli çocuğun boğazında sünger parçasıyla cansız bir vaziyette bulunmadan önceki gece, annesinin Rus vatandaşı olan bir arkadaşına "Ben bittim. Neredesin?" yazan bir mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Aldığı mesajdan birkaç saat sonra eve gelen Rus kadın, cani kadının Dylan'ın odasına girmeye izin vermediğini söyledi. Ayrıca mahkemede ifade veren acımasız annenin arkadaşı, Olga'nın Tel Aviv'e uçak bileti rezervasyonu yaptığını belirtti.