İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor.
Öte yandan Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç ile magazin yazarı Mehmet Üstündağ'ın kan testinin negatif çıktığı, idrar ile saçtan ise örnek alınamadığı belirlendi. Ayrıca oyuncu Can Yaman'ın kan ile idrar testinin negatif çıktığı, saç testi için ise yetersiz örnek alındığı öğrenildi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Ünlü İsimlere Uyuşturucu Testi: 14 Pozitif - Son Dakika
