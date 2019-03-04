Ünlü Nükleer Bilimcisi Malatya'da Seminer Verdi
12 dakika önce
Amerikan Ohio State Üniversitesinde Nükleer Enerji Mühendisliği bölümünde olasılıksal risk analizi alanında ödüllü çalışmaları ile tanınan Dr. Aşkın Güler Yiğitoğlu Malatya'da bir okulda seminer verdi.
Amerikan Ohio
State Üniversitesinde Nükleer Enerji Mühendisliği bölümünde olasılıksal risk analizi alanında ödüllü çalışmaları ile tanınan Dr. Aşkın Güler Yiğitoğlu Malatya
'da bir okulda seminer verdi.
Oak Ridge National Laboratory'de araştırmacı olarak yeni nesil reaktörler üzerine akademik çalışmalarına devam eden Dr. Yiğitoğlu Malatya Fethi Gemuhluoğlu
Fen Lisesinde düzenlenen seminerde öğrenciler nükleer enerji, nükleer santrallerin çalışma prensibi ve elektrik enerjisi üretimi konularında bilgi verdi. Dr. Aşkın Güler Yiğitoğlu yaptığı açıklamada, nükleer enerji ile elektrik üretiminin, dünyada enerjiye olan talebin hızla artmasına karşı alınabilecek en ideal çözüm olduğunu vurguladı. Toplumda Nükleer santrallerle ilgili yanlış kanaatlerin olduğunu, sanılanın aksine Nükleer santrallerin çevreye en az zarar veren ve enerji üretme verimliliği yüksek olan santraller olduğunu dile getirdi.
Kaza risk analizlerinin ve santral tasarımlarının maksimum güvenlik hassasiyetleri göz önünde bulundurularak yapıldığını söyleyen Dr. Yiğitoğlu bu alandaki iş imkanları ve yurt dışında çalışma olanakları hakkında da bilgi verdi. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:42 Kaynak: İHA
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