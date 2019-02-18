Son Dakika Haberleri: Ünlü Oyuncu Asli Omağ Kendi Esas Mesleği İle Tekrar Sahnelere Geri Dönüş Yaptı

Ünlü Oyuncu Asli Omağ Kendi Esas Mesleği İle Tekrar Sahnelere Geri Dönüş Yaptı

4 dakika önce

Aslı Omağ, 12 şubat Muğla Mustafa Kemal Kültür Merkezi ve 13 şubat Bodrum Heredot Kültür Merkezi olmak üzere iki ayrı beldede Muğla Büyük Şehir Belediyesi Orkestrası ile konser verdi.

Ünlü Oyuncu Asli Omağ Kendi Esas Mesleği İle Tekrar Sahnelere Geri Dönüş Yaptı, System.String[]

Konser de klasik repertuvarın yani sıra günümüzden bazı eserleri orkestraya uyarlayarak seslendiren Aslı Omağ, "Bu benim için büyük bir gurur ve onur. Yeni gelişmekte olan MBSBO ve yurt dışında adimizi dünyaya duyurmuş önemli Türk şeflerinden bir olan Burak Tüzün ile ayni sahneyi paylaşmak çok heyecan verici. Konserimizin konsepti "Sevgililer Günü" adi altında yapıldı.

Biz de eser seçimini yaparken özellikle Mozart, Dvorak, Lehar gibi klasik bestecilerin yani sıra günümüzden de eserler sunmak istedik. Klasikten günümüze opera, operet, müzikal, türkü, tango, Türk Sanat Musikisi ve Rock Müzikten oluşan hayatlarımızı da iz bırakmış eserleri seçtik.

Umarız seyircilerimiz de bu konserden büyük keyifle ve uzun yıllar unutamayacakları anlarla konserden ayrılmışlardır"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:21 Kaynak: Bültenler

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