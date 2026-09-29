Ünlü oyuncu Rob Lowe en iyi öpüşen rol arkadaşını açıkladı

Hollywood'un tanınmış isimlerinden Rob Lowe, yıllar boyunca kamera karşısında öpüşme sahnesi çektiği rol arkadaşları arasından kendisinde en fazla iz bırakan ismi açıkladı. 62 yaşındaki oyuncunun tercihi, 1984 yılında aynı filmde kamera karşısına geçtiği Nastassja Kinski oldu. Lowe, o dönem Kinski'yi öpmekten oldukça çekindiğini de itiraf etti.

EN İYİ ÖPÜŞEN ROL ARKADAŞINI AÇIKLADI

Andy Cohen'in sunduğu Watch What Happens Live programına konuk olan Rob Lowe'a kariyeri boyunca kamera karşısında gerçekleştirdiği öpüşmelerden hangisinin en iyisi olduğu soruldu.

Demi Moore, Rashida Jones, Kim Cattrall, Calista Flockhart ve Meg Tilly gibi ünlü isimlerle kamera karşısına geçen Lowe, soruya tereddüt etmeden Nastassja Kinski'nin adını vererek yanıt verdi.

"HAYATIMDA GÖRDÜĞÜM EN GÜZEL KADINDI"

Neden Kinski'yi seçtiği sorulan Lowe, oyuncunun o dönemde kendisini fazlasıyla etkilediğini anlattı. Ünlü aktör, Kinski için o dönem hayatında gördüğü muhtemelen en güzel kadın olduğunu söyledi.

Lowe, güzelliğinden çok etkilendiği Kinski ile öpüşme sahnesini çekerken oldukça heyecanlandığını ve korktuğunu da itiraf etti.

42 YIL ÖNCE AYNI FİLMDE ROL ALDILAR

Rob Lowe ile Nastassja Kinski'nin yolları 1984 yapımı The Hotel New Hampshire filminde kesişti. Tony Richardson'ın yönettiği yapım, John Irving'in aynı adlı romanından sinemaya uyarlandı. Filmde Lowe ve Kinski'nin yanı sıra Jodie Foster ve Beau Bridges gibi isimler de rol aldı.

Aradan 42 yıl geçmesine rağmen Lowe'un kariyerindeki çok sayıda öpüşme sahnesi arasından Kinski'yi seçmesi, ikilinin yıllar önceki filmdeki sahnelerini yeniden gündeme taşıdı.