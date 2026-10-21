Ünlü oyuncu Sevda Erginci İstanbul'u geride bıraktı! İzmir'deki yeni hayatını anlattı - Son Dakika
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Ünlü oyuncu Sevda Erginci İstanbul'u geride bıraktı! İzmir'deki yeni hayatını anlattı

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Ünlü oyuncu Sevda Erginci İstanbul\'u geride bıraktı! İzmir\'deki yeni hayatını anlattı
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Oyuncu Sevda Erginci, mimar Efe Saydut ile evlendikten sonra İstanbul’daki yaşamını geride bırakarak İzmir’e yerleşti. Yeni hayatından memnun olduğunu dile getiren Erginci, İzmir’in daha sakin olduğunu belirterek “Keyfim yerinde” sözleriyle mutluluğunu paylaştı.

“Yasak Elma” ve “Elkızı” gibi dizilerle tanınan oyuncu Sevda Erginci, mimar Efe Saydut ile evlenmesinin ardından İzmir'e yerleşti. İstanbul'un yoğun temposundan uzaklaşarak Urla'da yaşamaya başlayan oyuncu, yeni hayatından memnun olduğunu belirterek sakinliğin kendisine iyi geldiğini söyledi. 

Ünlü oyuncu Sevda Erginci İstanbul'u geride bıraktı! İzmir'deki yeni hayatını anlattı

“SAKİN VE SESSİZ BİR HAYATIM VAR”

İzmirli mimar Efe Saydut ile evlendikten sonra yaşamını İzmir'de sürdürmeye başlayan Sevda Erginci, Nişantaşı'nda görüntülendi. İstanbul'a geldiği sırada gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, yeni yaşam düzeninden memnun olduğunu dile getirdi.

Ünlü oyuncu Sevda Erginci İstanbul'u geride bıraktı! İzmir'deki yeni hayatını anlattı

İzmir'deki günlerinin nasıl geçtiği sorulan Erginci, “Sakin ve sessiz hayatım var, güzel geçiyor” ifadelerini kullandı. Mutlu olduğunu da belirten oyuncu, “Keyfim yerinde... İzmir buraya göre sakin” sözleriyle iki şehir arasındaki yaşam farkına dikkat çekti. 

URLA'DAKİ HAYATA ALIŞMAYA ÇALIŞIYOR

İstanbul'da doğup büyüyen Sevda Erginci, daha önce Urla'daki yaşamına uyum sağlamaya çalıştığını anlatmıştı. Daha yavaş bir hayat sürmenin kendisi için yeni bir deneyim olduğunu belirten oyuncu, doğal yaşama alışma sürecinden söz etmişti.

Ünlü oyuncu Sevda Erginci İstanbul'u geride bıraktı! İzmir'deki yeni hayatını anlattı

Erginci, daha önce yaptığı açıklamada, “Urla’da normal hayatı öğreniyorum. Yavaşlamaya çalışıyorum, keyif almaya çalışıyorum, doğal olana uyum sağlamaya çalışıyorum” demişti. İstanbul'da büyüyen biri için bu değişimin kolay olmadığını da ifade etmişti. 

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SON DAKİKA: Ünlü oyuncu Sevda Erginci İstanbul'u geride bıraktı! İzmir'deki yeni hayatını anlattı - Son Dakika
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