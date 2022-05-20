Ünlü spiker Selçuk Tepeli sinirlerine hakim olamayıp bardağı kameraya fırlattı! - Son Dakika
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Ünlü spiker Selçuk Tepeli sinirlerine hakim olamayıp bardağı kameraya fırlattı!

20.05.2022 20:29

FOX TV Ana Haber Sunucusu Selçuk Tepeli, tarım arazileriyle ilgili ekrana gelen bir haberden sonra rejiye "Geç abi haberi, geç" diye söylenmesinin ardından sinirlenerek masa üzerindeki bardağı kameraya attı. Bardağı içinde olan suların kamerayı ıslattığı görüldü.

FOX TV Ana Haber Merkezi ve ekran başındaki izleyicileri şok eden bir olay yaşandı. Tepeli, tarım arazilerinin yok edilmesiyle ilgili bir haberi anons etmeden önce Atatürk'ün, "Köylü, milletin efendisidir" cümlelerini dile getirdi.

BARDAĞI KAMERAYA FIRLATTI

Ardından haber kayıt bandı devreye girip yayınlandıktan sonra yok edilen tarım arazilerine ve çaresiz kalan köy halkına üzülüp, başka habere geçilmesi gerektiğini söyledi. Uzun zamandır bu konuya dikkat çeken Selçuk Tepeli, yayının bitirilmesini isteyip sinirlendi.

İZLEYENLER ŞOK OLDU

Tepeli, "Efendim şimdi bu ülkenin çiftçilik yapan insanlarının yarısı işi bıraktı... Geç abi öbür habere geç, gözünü seveyim ya, geç, geç!" ifadelerini kullandıktan sonra masanın üzerindeki bardağı sert şekilde kameraya doğru fırlattı. Bu sırada yaşananlara ekran başında tanık olan vatandaşlar neler olduğunu anlamaya çalıştı. Ayrıca rejideki editörler ve haber merkezi çalışanları da büyük bir şok yaşadı.

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Mustafa Kemal Atatürk, Selçuk Tepeli, Tarım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ünlü spiker Selçuk Tepeli sinirlerine hakim olamayıp bardağı kameraya fırlattı! - Son Dakika


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