Ünlü Tasarımcı Pınar Kurt Bayur'un Voque Uniq 2024 Koleksiyonu Görücüye Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Advertorial Bülten

Ünlü Tasarımcı Pınar Kurt Bayur'un Voque Uniq 2024 Koleksiyonu Görücüye Çıktı

Ünlü Tasarımcı Pınar Kurt Bayur\'un Voque Uniq 2024 Koleksiyonu Görücüye Çıktı

Kostüm ve aksesuar tasarımcısı Pınar Kurt Bayur, Voque Uniq 2024 koleksiyonunu tanıttığı defilede, ünlü mankenler Demet Şener ve Yağmur Ayaz'ın da katılımıyla büyük ilgi gördü. Rengarenk taşlar, zincirler, çiçekler ve parlak kumaşların kullanıldığı tasarımlar, konuklar tarafından büyük beğeni topladı. Defilenin finalinde Pınar Kurt Bayur, yaz tasarımlarının ışık saçacağını ve yaz renklerinin ön planda olacağını belirtti.

31.05.2024 14:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kostüm ve aksesuar tasarımcısı Pınar Kurt Bayur, Voque Uniq 2024 isimli koleksiyonunu önceki akşam düzenlediği defile ile görücüye çıkarttı. Pek çok ünlü isimle yaptığı iş birlikleriyle tanınan Bayur'un 10 parçadan oluşan kreasyonunu Demet Şener ve Yağmur Ayaz'ın da aralarında olduğu mankenler sundu.

Ünlü Tasarımcı Pınar Kurt Bayur'un Dikkat Çeken Defilesi

Rengarenk taşların, zincirlerin, çiçeklerin ve parlak kumaşların ağırlıklı olarak kullanıldığı tasarımların sergilendiği Pınar Kurt Bayur defilesinin baş mankeni Demet Şener oldu. Crown Plaza İstanbul Harbiye'de düzenlenen defilede Demet Şener, sadece fermuarlardan oluşan ve 250 adet fermuarın kullanıldığı bir elbise sundu. Rengarenk fermuarlardan oluşan elbise konuklardan büyük alkış aldı.

Ünlü Tasarımcı Pınar Kurt Bayur'un Dikkat Çeken Defilesi

Konuklar tarafından ilgiyle izlenen defilenin dikkat çeken bir diğer parçası ise Yağmur Ayaz'ın sunduğu 150 metrelik zincir materyalin kullanıldığı elbise tasarımı oldu. Defilenin finalinde Demet Şener ile podyumda yer alan ve konukları selamlayan Pınar Kurt Bayur, 2024 yaz tasarımlarının ışık saçacağını ve yaz renklerinin ön planda olacağını söyledi.

Ünlü Tasarımcı Pınar Kurt Bayur'un Dikkat Çeken Defilesi
Kaynak: Bültenler

14:55 Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi
12:32 AK Parti’nin kampı da tasarruf tedbirlerinden nasibini aldı Her odayı 2 vekil paylaşacak AK Parti'nin kampı da tasarruf tedbirlerinden nasibini aldı! Her odayı 2 vekil paylaşacak
11:22 Putin’in nükleer sığınağında gizemli yangın Dağ sarayı küle döndü Putin'in nükleer sığınağında gizemli yangın! Dağ sarayı küle döndü
11:07 Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen’in kaçırıldığı iddialarını doğruladı Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı! FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen'in kaçırıldığı iddialarını doğruladı
15:17 Gazze’de yetersiz beslenme ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle 7 aylık bebek hayatını kaybetti Gazze'de yetersiz beslenme ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle 7 aylık bebek hayatını kaybetti
14:39 Üvey Kızlarını Yıllarca İstismar Eden Adam Gözaltına Alındı Üvey Kızlarını Yıllarca İstismar Eden Adam Gözaltına Alındı
14:37 Uluslararası Finans Enstitüsü’nden Türkiye analizi: O şart gerçekleşirse 2025’te Türkiye’ye para girişi artacak Uluslararası Finans Enstitüsü'nden Türkiye analizi: O şart gerçekleşirse 2025'te Türkiye'ye para girişi artacak
14:30 Operasyonla gözaltına alınan Aşkım Kapışmak’ın örgütteki rolü ortaya çıktı Operasyonla gözaltına alınan Aşkım Kapışmak'ın örgütteki rolü ortaya çıktı
14:29 Dzeko’dan Mourinho’ya beğeni Dzeko'dan Mourinho'ya beğeni
13:59 Bütün dünya onu konuşuyor Jose Mourinho Avrupa basınında Bütün dünya onu konuşuyor! Jose Mourinho Avrupa basınında
13:52 Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, son yolculuğuna uğurlandı Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, son yolculuğuna uğurlandı
13:46 Eski HDP’li belediye başkanı başörtüsüyle kılık değiştirerek yurt dışına kaçarken yakalandı Eski HDP'li belediye başkanı başörtüsüyle kılık değiştirerek yurt dışına kaçarken yakalandı
13:22 Hrant Dink davasında yeni gelişme: 8 sanığa 2’şer kez müebbet talebi Hrant Dink davasında yeni gelişme: 8 sanığa 2'şer kez müebbet talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 15:56:30. #1.13#
SON DAKİKA: Ünlü Tasarımcı Pınar Kurt Bayur'un Voque Uniq 2024 Koleksiyonu Görücüye Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement