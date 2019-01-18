Son Dakika Haberleri: Ünlü Türkücü Alişan'dan Keleşli Fotoğraf

Ünlü Türkücü Alişan'dan Keleşli Fotoğraf

1 saat önce

Ünlü türkücü Alişan, sosyal medya hesabından askerlik yıllarına ait bir fotoğrafını yayınlayarak, "Bu poz acemilik günlerimden Alaşehir'den" ifadelerini kullandı Baba olmaya hazırlanan ünlü türkücü Alişan, 2010 yılında birliğine teslim olmuş 15 ay askerlik yapmıştı.

Ünlü türkücü Alişan, sosyal medya hesabından askerlik yıllarına ait bir fotoğrafını yayınlayarak, "Bu poz acemilik günlerimden Alaşehir'den" ifadelerini kullandı Baba olmaya hazırlanan ünlü türkücü Alişan, 2010 yılında birliğine teslim olmuş 15 ay askerlik yapmıştı. Alişan o günlere ait fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:06 Kaynak: Youtube

Alaşehir, Alişan, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sosyal Medya Fenomeni Soyunarak 800 Bin TL Kazandı Oryantal Didem Uslu Cinayetinde, Kızlarını Öldürüp Cesedini Parçalayan Anne ve Baba İçin Karar Verildi

UltrAslan'dan Galatasaray Yönetimine "Transferler Nerede ?" Tepkisi Ekrem İmamoğlu Süper Kahraman Olunca Sosyal Medya Yıkıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 23:22:47. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ünlü Türkücü Alişan'dan Keleşli Fotoğraf
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]