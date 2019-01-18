Ünlü Türkücü Alişan'dan Keleşli Fotoğraf
1 saat önce
Ünlü türkücü Alişan, sosyal medya hesabından askerlik yıllarına ait bir fotoğrafını yayınlayarak, "Bu poz acemilik günlerimden Alaşehir'den" ifadelerini kullandı Baba olmaya hazırlanan ünlü türkücü Alişan, 2010 yılında birliğine teslim olmuş 15 ay askerlik yapmıştı.
Ünlü türkücü Alişan
, sosyal medya hesabından askerlik yıllarına ait bir fotoğrafını yayınlayarak, "Bu poz acemilik günlerimden Alaşehir
'den" ifadelerini kullandı Baba olmaya hazırlanan ünlü türkücü Alişan, 2010 yılında birliğine teslim olmuş 15 ay askerlik yapmıştı. Alişan o günlere ait fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:06 Kaynak: Youtube
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