Ünlü yönetmen Gani Müjde, Bodrum'da artan fiyatlara isyan etti - Son Dakika
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Turizm

Ünlü yönetmen Gani Müjde, Bodrum'da artan fiyatlara isyan etti

Ünlü yönetmen Gani Müjde, Bodrum\'da artan fiyatlara isyan etti

Başarılı yönetmen Gani Müjde, gözde tatil beldesi Bodrum'daki hayat pahalılığına tepki gösterdi. Otopark ücretinin 800 TL'ye kadar çıktığını belirten Müjde, ''Sıradan kebapçılarda ödenen 20 bin TL'lik hesaplar. Balıkçıları saymıyorum bak. Hele bir temmuz ayı da geçsin, stagflasyon başlayacaksa buradan başlar söyleyeyim'' dedi.

16.07.2024 15:47
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Türkiye'nin gözde tatil beldelerinin başında gelen Bodrum, artan fiyatlarıyla adından söz ettiriyor. Konaklamanın yanı sıra sahil ve yemek fiyatlarıyla dikkat çeken Bodrum'la ilgili bir yorum da sayısız projede yer alan başarılı yönetmen ve senarist Gani Müjde'den geldi.

"KONSERLER İPTAL EDİLİYOR, SOKAKLAR DOLU AMA MEKANLAR BOŞ"

X hesabından yaptığı paylaşımda hayat pahalılığına isyan eden Gani Müjde "Bodrum uçkuru kopan ekonominin mikro ölçekte nereye varacağının acı deneyimini yaşıyor. 800 TL'lik otopark ücretleri. Yazlığı olan, evinde yiyen ama restoranlara gidemeyen orta sınıf. Sıradan kebapçılarda ödenen 20.000 TL'lik hesaplar. (Balıkçıları saymıyorum bak) Boş ama pahalı konaklama seçenekleri. Akşama kadar müziği basıp sadece garsonların eğlendiği giriş ücreti pahalı 'biiiçler'. Tıklım tıklım dolu belediye plajları. İptal edilen konserler. Dolu sokaklar, boş mekanlar. Hele bir Temmuz ayı da geçsin; stagflasyon başlayacaksa buradan başlar söyleyeyim" ifadelerini kullandı.

Müjde'nin paylaşımına yorum yapan vatandaşlar, bazı işletmelerin yüksek fiyatlarla aylık cirolarını birkaç gün içerisinde çıkardıklarını söyledi.

Stagflasyon, ekonomideki işsizlik oranı artarken fiyatlar da hızla yükselme durumudur.

Ünlü yönetmen Gani Müjde, Bodrum'da artan fiyatlara isyan etti
Ünlü yönetmen Gani Müjde, Bodrum'da artan fiyatlara isyan etti

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Son Dakika Turizm Ünlü yönetmen Gani Müjde, Bodrum'da artan fiyatlara isyan etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Kamil: gitmeyin ki anlasınlar 25 0 Yanıtla
  • ali öztürk: Bodruma kimse gitmesin bence artık... şimdi zoru görünce fiyatları ucuzlatsalar da gitmesin artık kimse ki diğerlerine de ibret olsun, herkes ayağını denk alsın... 23 0 Yanıtla
  • ferhat eser: bodrum tamamen belediye işletmeciliğine geçmeli özel isletmeler özellikle kıyı ve sahillerde kapatılıp yasaklanmalı 7 0 Yanıtla
  • Murat Saka: YazıkEmekli maaşı 10 bin orta seviye lokanta bir aile yemeği 20bin 4 0 Yanıtla
  • Yunuss Bayern: Bu ülkede hiçbirşeymi dengeli değil ? 3 0 Yanıtla
    O bir Karşıyakalı: Başımızdaki dengeli değilki ülke dengeli olsun 4 0

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