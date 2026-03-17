Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme! İki kritik isim itirafçı oldu

17.03.2026 14:58  Güncelleme: 15:03
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik başlattığı 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında tutuklanan, 'etkin pişmanlık' hükümlerinden faydalanmak için dilekçe veren Bebek Otel'in Müdürü Arif Altunbulak ve Clubhouse isimli işletmenin sahibi Menderes Utku tahliye edildi.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında çok sayıda isim tutuklanmıştı.

26 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Bu isimlerden biri de Bebek Otel'in Müdürü Arif Altunbulak'tı. Arif Altunbulak'ın da aralarında bulunduğu 26 şüpheli hakkında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak', 'uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak' ve 'bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarından işlem yapılmıştı.

18 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Şüphelilerden Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım, otelin genel müdürü Arif Altunbulak, Ceyda Ersoy, Gizem Özköroğlu, Ece Cerenbeli, Burak Altındağ, Sevgi Taşdan, Duygu Açıksöz, Nevin Şimşek, Merve Uslu, Lerna Elmas, Hakan Yıldız, Koray Beşli, Berna Aracı, Gülsüm Bayrak, Veysel Avcı, Özge Bitmez, Suat Yıldız ve Merve Eryiğit tutuklanırken, Binnur Buse Alper, Sedef Selen Atmaca ve Gözde Anuk'a ise 'konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol kararı verildi.

Ünlü oyuncu Doğukan Güngör, şarkıcı Alya Şahinler, Ceren Yıldırım ve Saniye Deniz de yurt dışı çıkış yasağı şeklinde serbest kaldı.

Arif Altunbulak

ETKİN PİŞMANLIK İÇİN DİLEKÇE VERDİ, TAHLİYE OLDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için dilekçe veren Bebek Otel Müdürü Arif Altunbulak ve Cluphouse isimli işletmenin sahibi Menderes Utku tahliye edildi.

Menderes Utku

    Yorumlar (1)

  • Emre Acar Emre Acar:
    Kim kimi satarsa o kendini kurtarıyor 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
