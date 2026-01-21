UNRWA Krizi: FKÖ'den Acil Müdahale Çağrısı - Son Dakika
UNRWA Krizi: FKÖ'den Acil Müdahale Çağrısı

21.01.2026 20:19
FKÖ, UNRWA'nın mali krizi nedeniyle artan bütçe açığına dikkat çekerek uluslararası destek istedi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) karşı karşıya bulunduğu mali krizin, artan fon ve bütçe açığı nedeniyle ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

FKÖ Yürütme Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, bazı uluslararası bağışçıların katkılarını yüzde 50 azalttığı bir dönemde, UNRWA'nın 2026 yılı bütçe açığının toplam tahmini bütçe olan 959 milyon doların 384 milyon dolarına ulaştığı belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen FKÖ Yürütme Konseyi toplantısında, UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin "Mısır'a zorla yerinden edilmiş 560 çalışanın toplu işten çıkarılması, güvenlik hizmetlerinin özelleştirilmesi, 20 çalışanın fazlalık personel ilan edilmesi, maaşlarda yüzde 20 kesinti ve çalışma saatlerinin azaltılmasını" içeren son kararlarının etkileri ele alındı.

Söz konusu önlemlerin Filistinli mültecilere sunulan hizmetlerin kalitesini tehdit ettiği, çalışanların iş güvencesini zayıflattığı ve Ajansın Gazze Şeridi'ndeki insani yardım ve yeniden yapılanma faaliyetlerini yürütme kapasitesini olumsuz etkilediği vurgulanan açıklamada, Lazzarini'ye bu kararları geri alma çağrısında bulundu.

Açıklamada, FKÖ'nün desteğinin UNRWA'nın görevini korumak, BM'nin 302 sayılı kararı uyarınca temel ve acil hizmetlerin sürekliliğini sağlamak ve personel haklarını güvence altına almakla sınırlı olduğu ifade edildi.

Personel istikrarının Ajansın sürdürülebilir faaliyetinin ayrılmaz parçası olduğu kaydedildi.

Konsey toplantısında ayrıca, UNRWA yerel personel sendikasının 8 Şubat 2026'da başlayacak süresiz grevi de içeren "iş anlaşmazlığı" ilanının ele alındığı aktarıldı.

Yönetim ile personel arasında diyaloğun önceliklendirilmesi ve müzakerelere derhal dönülmesi çağrısında bulunuldu.

Uluslararası topluma, özellikle bağışçı ülkelere ve Körfez ülkelerine "UNRWA bütçesini desteklemek ve mali açığı gidermek için acil müdahale" çağrısı yapılan açıklamada, krizin sürmesinin bölgesel istikrar ve insani yardım çalışmaları açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca BM üye devletlerinin UNRWA'nın yetkisini korumaya ve Ajansın statüsünü değiştirmeye yönelik girişimleri reddetme sorumluluğu bulunduğu vurgulanarak, FKÖ'nün, UNRWA'nın uluslararası yetkisini savunmak ve personelin hakları ile iş güvenliğini korumak için tüm düzeylerde çabalarını sürdüreceği kaydedildi.

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, Kasım 2025'te, fon kesintileri nedeniyle Ajansın yaklaşık 200 milyon dolarlık mali açıkla karşı karşıya olduğunu ve bunun hizmetlerin sürekliliğini tehdit ettiğini açıklamıştı.

UNRWA, 1949 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararıyla kurulmuş olup Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde Filistinli mültecilere yardım ve koruma sağlamakla görevlendiriliyor.

Ajans, BM üye devletlerinin gönüllü katkılarıyla finanse ediliyor ve mültecilere gıda, sağlık, eğitim ve barınma başta olmak üzere temel insani hizmetler sunuyor.

Kaynak: AA

