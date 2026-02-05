Unutulmaz Acı: 6 Şubat - Son Dakika
Unutulmaz Acı: 6 Şubat

Unutulmaz Acı: 6 Şubat
05.02.2026 19:44
Ali Hızar, 6 Şubat depremini anarak dayanışma ve birlik mesajı verdi, acıları paylaştı.

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB) Genel Başkanı Ali Hızar, 6 Şubat'ta ülkeyi derinden sarsan ve asrın felaketi olarak hafızalara kazınan deprem dolayısıyla duygusal bir mesaj yayımladı.

Hızar, mesajında 6 Şubat'ın yalnızca bir tarih olmadığını; binlerce canın yitirildiği, şehirlerin sustuğu, yüreklerin paramparça olduğu bir acının adı olduğunu vurgulayarak, "O gece enkazın altında kalan sadece beton değildi; umutlar, hayaller ve yarım kalan hayatlar da göçük altında kaldı" ifadelerini kullandı.

Depremin ilk anından itibaren millet olarak tek yürek olunduğunu belirten Hızar, Avrupa'da yaşayan Türklerin de kalplerinin Türkiye ile attığını dile getirdi ve "Mesafeler bizi ayıramaz. Avrupa'da olsak da gözümüz kulağımız memleketimizdeydi. Dualarımızla, yardımlarımızla, gözyaşlarımızla hep birlikteydik" dedi.

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği olarak dayanışma ruhunu her zaman diri tutacaklarını ifade eden Hızar, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, geride kalan ailelerin acısını yürekten paylaştıklarını belirtti.

"Bu büyük acı bize bir kez daha gösterdi ki; biz, zor zamanlarda kenetlenmesini bilen büyük bir milletiz" diyen Hızar, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının yaşatılmasının en büyük sorumluluk olduğunu vurguladı.

Ali Hızar mesajını, "6 Şubat'ı unutmadık, unutmayacağız. Kaybettiklerimizi rahmetle anıyor, aynı acıların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum" sözleriyle tamamladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel

Son Dakika Yerel Unutulmaz Acı: 6 Şubat - Son Dakika

SON DAKİKA: Unutulmaz Acı: 6 Şubat - Son Dakika
