Unutulmaz filmler TV ekranında - Son Dakika
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Unutulmaz filmler TV ekranında

11 dakika önce

"Ev Hayat Dolu" sloganıyla yayın akışlarını güncelleyen TRT, ekranlarında özel yapımları ağırlamaya devam ediyor.

Unutulmaz filmler TV ekranında, System.String[]

"Ev Hayat Dolu" sloganıyla yayın akışlarını güncelleyen TRT, ekranlarında özel yapımları ağırlamaya devam ediyor.

Kültür sanat kanalı TRT 2, bu kapsamda mayıs ayı boyunca her akşam farklı bir filmi sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2, ödüllü ve prestijli filmleri ekrana getirecek.

Mayıs ayı boyunca orijinal dilinde yayınlanacak filmler şöyle:

1 Mayıs Cuma: "Amiral (Admiral)"

2 Mayıs Cumartesi: "Çavdar Tarlasındaki Asi (Rebel In The Rye)"

3 Mayıs Pazar: "Üç Yol"

4 Mayıs Pazartesi: " Paulo Coelho'nun En Güzel Öyküsü (The Pilgrim Paulo Coelho's Best Story)"

5 Mayıs Salı: "400 Darbe (The 400 Blows)"

6 Mayıs Çarşamba: "Mavi Bisiklet"

7 Mayıs Perşembe: "Aşk Şarkım (My Own Love Song)"

8 Mayıs Cuma: "Kare (The Square)"

9 Mayıs Cumartesi: "Milyoner (Slumdog Millionaire)"

10 Mayıs Pazar: "Annem (Mia Madre)"

11 Mayıs Pazartesi: "Dağ Kadını (Woman at War)"

12 Mayıs Salı: "Bugün Aslında Dündü (Groundhog Day)"

13 Mayıs Çarşamba: "Borç"

14 Mayıs Perşembe: "93 Yazı (Summer 1993)"

15 Mayıs Cuma: "Maudie"

16 Mayıs Cumartesi: "Kral Lear (King Lear)"

17 Mayıs Pazar: "Kraliçe Lear"

18 Mayıs Pazartesi: "Uyanışlar (Awakenings)"

19 Mayıs Salı: "Arakçılar (Shoplifters)"

20 Mayıs Çarşamba: "Kesişen Hayatlar (Heal The Living)"

21 Mayıs Perşembe: "Sarı Sıcak"

22 Mayıs Cuma: "Turuncu Günler (Orange Days)"

23 Mayıs Cumartesi: "Satıcı (The Salesman)"

24 Mayıs Pazar: "Dilsiz"

25 Mayıs Pazartesi: "Aga"

26 Mayıs Salı: "Düğün Davetiyesi (The Wedding Invitation)"

27 Mayıs Çarşamba: "Aydede"

28 Mayıs Perşembe: "Rus Hazine Sandığı (Russian Ark)"

29 Mayıs Cuma: "Osmanlı Subayı (The Ottoman Lieutenant)"

30 Mayıs Cumartesi: "Boş Ev (3-Iron)"

31 Mayıs Pazar: "Beyaz Bant (The White Ribbon)"

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 02:25 

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