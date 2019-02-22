Ünverdi, Gaziantep'in Üretim Gücünü Canlı Yayınında Anlattı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş ve İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Sultan Tepe ile birlikte bir kanalda canlı olarak yayınlanan İş Dünyası Programına konuk oldu.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş ve İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Sultan Tepe ile birlikte bir kanalda canlı olarak yayınlanan İş Dünyası Programına konuk oldu.



Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, bir kanalda canlı olarak yayınlanan,"İş Dünyası" programında yaptığı konuşmada, ülke ekonomisinde yaşanan kırılganlıkların aşılabilmesi için üretimde katma değerin artırılması gerektiğine vurgu yaparak, "Artık geleneksel üretim modellerinden yenilikçi üretim modellerine geçmek zorundayız. Gaziantep olarak ileri teknoloji anlamında eksik olduğumuz savunma sanayi, otomotiv sanayi gibi sektörlerde adımlar atmak istiyoruz" dedi.



Türkiye ve Gaziantep ekonomisi hakkında Hande Berktan'ın sorularını yanıtlayan Ünverdi, eğitim başta olmak üzere ileri teknoloji, katma değerli üretim ve nitelikli iş gücüne dikkati çekti.



Gaziantep'in çok sayıda sektörde üretim yapıyor olmasının çok büyük bir avantaj olduğunu belirten Ünverdi, "Kentimizde bir sektörde yavaşlama varsa diğeri hızlanıyor. Sanayiciler olarak yumurtaları aynı sepete koymuyoruz. Biz 2018 yılında bir önceki yıla göre 5,6 artışla 7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu dönemde ithalatımız ise 5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti ve 2 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik. Pazar paylarına baktığımızda ise önceki yıllara göre Ortadoğu ve o bölgelerdeki gelişmelerden dolayı bir düşüş söz konusu oldu. Ama bizim sanayicilerimiz, ihracatçılarımız kıvrak zekaları, girişimcilikleri ve kaliteli üretimleri ile bunu başka pazarlara yönelerek telafi ettiler. Bugün halı, makarna, ayakkabı, nonwoven kumaş üretimi gibi sektörlerde dünyada ilk sıralarda gelen bir sanayi şehriyiz" ifadelerini kullandı.



Sürdürülebilir bir kalkınma ve ekonomide yaşanan kırılganlıkların aşılabilmesi için ileri teknoloji ve yüksek katma değere dikkati çeken Ünverdi, "Ülke olarak üretimlerimizde katma değeri artırmak zorundayız. Aksi takdirde kırılgan bir ekonomi olmaya devam ederiz. Bu bilinç ve anlayışla şirketlerimizle bilgi paylaşımında bulunuyor, katma değeri artıracak çalışmalar yürütüyor, kar marjlarımızı artırmaya çalışıyoruz. Ülke olarak da bu farkındalık ve anlayışla sorunların üstesinden geleceğimize inanıyoruz" şeklinde konuştu.



Nitelikli üretimin nitelikli insan gücü ile başarılabileceğine vurgu yapan Ünverdi, "Nitelikli iş gücü olmadan kaliteli ya da katma değerli üretime geçmeniz mümkün değil. Bu noktada Gaziantep Sanayi Odası olarak hem kendi insan gücümüzü hem de dışarıdan gelen insan gücünü kurmuş olduğumuz mesleki eğitim merkezimizde yetiştiriyoruz" ifadelerine yer verdi.



Gaziantep sanayisi ve bölgede devam eden projeler hakkında bilgiler veren Ünverdi, "Gaziantep olarak ileri teknoloji anlamında eksik olduğumuz savunma sanayi, otomotiv sanayi gibi sektörlerde adımlar atmak istiyoruz. Artık geleneksel üretim modellerinden yenilikçi üretim modellerine geçmek zorundayız. Bu kapsamda Gaziantep'in 'Çılgın Projesi' olan Polateli-Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi buna entegre Hassa-Dörtyol Tünel Projesi devam ediyor. Türkiye'de bir ilk olarak Kilis ve Gaziantep arasında 50 milyon metrekare alana ortak OSB kuruyoruz. Şu anda İskenderun Limanı'na uzaklığımız 220 kilometre, Mersin Limanı'na uzaklığımız 300 kilometre. Hassa-Dörtyol Tünel Projesi bittiğinde ise İskenderun Limanı'na ulaşımımız 87 kilometreye düşecek ve limana çok daha fazla yakın olacağız. Gaziantep Ortadoğu'ya açılan kapı konumunda ve bu bölgeye yatırım yapan firmalar bölgeye çok daha yakın olacaklar. Alan çok geniş olduğu için de büyük çaplı, yüksek teknolojili yatırımlara cevap verebilecek konumda. Bu bölge 6. bölge teşviklerinden faydalanacak olması sebebiyle de önemli avantajlar sunacak. Tabii benimde bir hayalim var. Hep geleceğin teknolojilerinden bahsediyoruz. Artık uçan otomobiller gündemde, bu bölge de buna çok uygun ve neden bu bölgede uçan otomotiv üretmeyelim ki" diye konuştu. - GAZİANTEP

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