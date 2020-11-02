Ünye Acara Gürcü Dostluk ve Kültür Derneği'nin çalışmaları - Son Dakika

Ünye Acara Gürcü Dostluk ve Kültür Derneği Başkanı Mehmet Ütü, "Elimizden gelen her şeyi yaparak gönül köprüsü kuracağız. Biz burada bir kardeşlik köprüsü kuracağız." dedi.

Ütü, Ünye Acara Gürcü Dostluk ve Kültür Derneği Başkanlığı görevine geldikten sonra ilk toplantısını dernek yönetimi ve üyeleriyle dernek binasında yaptı.

Başkan Ütü, dernekçiliğin zor bir görev olduğunu ancak gönül birliğiyle el ele vererek işlerin kolaylaşacağını söyledi.

Dernek olarak birleştirici olacaklarını ifade eden Ütü, şunları söyledi:

"Hep birlikte bir istişare kurulu oluşturarak yeni bir teşkilat yapısı oluşturacağız. Ama bunun içinde herkes olacak. Biz kimseyi gücendirmeyeceğiz. Kimseyi ötelemeyeceğiz. Kimseye 'Sen burada olamazsın' demeyeceğiz. Biz kimseyi dışlamadan bu işi götüreceğiz. İnsanları ziyaret edeceğiz, gönüllerini alacağız. Elimizden gelen her şeyi yaparak gönül köprüsü kuracağız. Biz burada bir kardeşlik köprüsü kuracağız."