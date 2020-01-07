Ünye'de 1. Kitap Fuarı açıldı - Son Dakika

Ünye'de, Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı, Mili Eğitim Müdürlüğü ve 8 kırtasiye işletmecisinin imzaladığı protokol kapsamında "Ünye 1. Kitap Fuarı" açıldı.

Atatürk Parkı Sosyal Tesisleri'ndeki fuarı gezen Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, kitabın medeniyetin oluşması, geçmişten geleceğe aktarılmasında en sağlıklı ve temel vasıta olduğunu söyledi.

Ünye'ye kütüphane kazandırmak için çalışma içinde olduklarını belirten Güney, "İnşallah yeni yapılacak kültür merkezinde kitap çeşidi ve adedi olarak bölgenin en zengin kütüphanesini oluşturmak anlamında yerel yönetimimiz, siyasetimiz, sivil toplum örgütlerimiz, meslek odalarımız ve hayırseverlerimizle bunun hazırlıklarını yapıyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ise kitap fuarının ilçede kitap sevgisinin oluşması, okuma alışkanlığının gelişmesine katkı sunmasını temenni etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz de ilçede kitap okuma bilincini kazandırmak ve artırma, 25 bin öğrenciyi ve velileri kitapla buluşturma parolasıyla kitap fuarı düzenlediklerini söyledi.

Birçok yazarın okurlarıyla buluşacağı fuar, 12 Ocak'a kadar açık kalacak.