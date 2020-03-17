Ünye'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Ünye'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:18 Kaynak: AA
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İnkur Mahallesi'nde, Mehmet Ayhan yönetimindeki 55 ST 492 plakalı kamyonet, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Kazada yaralanan Ayhan, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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