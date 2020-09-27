Ünye'ye 5 km'lik bisiklet yolu - Son Dakika

Ünye'ye 5 km'lik bisiklet yolu

Ünye'ye 5 km'lik bisiklet yolu Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ünye ilçesinde günümüz çağdaş kent normlarına uygun ve dünyanın sayılı kentlerinde bulunan yaklaşık 5 km'lik bisiklet yolu inşa ediyor.

Ünye'ye 5 km'lik bisiklet yolu

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ünye ilçesinde günümüz çağdaş kent normlarına uygun ve dünyanın sayılı kentlerinde bulunan yaklaşık 5 km'lik bisiklet yolu inşa ediyor.

Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler'in yerel seçimlerde söz verdiği yatırımlardan biri olan bisiklet ve yaya yolunda çalışmalar aralıksız sürüyor. Otogar ve Çamlık girişi boyunca uzanan 4 bin 614 metre uzunluğundaki güzergahta hayata geçirilecek 'Bisiklet ve Yaya Yolu'nda 3 farklı noktada akıllı bisiklet istasyonları ile engelli şarj istasyonları da bulunuyor.

Bisiklet kullanımı yaygınlaşacak

Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak, vatandaşlara sağlıklı yürüyüş, spor ve dinlenme alanları oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 'Bisiklet ve Yaya Yolu Projesi' ile Ünye ilçesinde yeni bir yaşam alanı oluşturacak.

Otogar ve Çamlık girişi arasındaki mesafede uygulanacak projenin yanı sıra alt yapı da sil baştan yenilendi. Proje kapsamında, sahilde ihtiyaç duyulan birçok farklı çalışmanın da yapılacağını vurgulayan Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Tabakhane ve Kırkevler Plajı arasındaki kıyı kesimde doğal taş duvar çalışması ve dalgakıranların onarımı yapılacak. Mevcut kaldırım genişletilerek, 8,5 metre eninde, karayolu ve deniz tarafında birer metre uzunluğunda yeşil bant, ortada ise bisiklet ve yürüyüş yolu oluşturuyoruz. Ayrıca güzergah boyunca kent mobilyaları ve aydınlatma elemanları da yenilenecek" dedi.

İki etaptan oluşacak

Projenin iki etaptan oluştuğuna dikkat çeken Başkan Güler, "ilk olarak Otogar ile Tabakhane Deresi arasındaki kısımda uygulayacağımız 1. Etap çalışmaları kapsamında eski zemini kaldırma çalışmaları ve 1. etap taş duvar çalışması bitti. Zemin tesviye ve tahkimat çalışmaları devam ediyor. Zemin dolgusu yapılacak. Bisiklet ve koşu yolu için asfalt dökülecek. Elektrik ve sulama hatları yapılacak. Aydınlatma elemanları ve kent mobilyaları montaj çalışması yapılacak. Çalışmalar hızla sürdürülüyor. Söz verdiğimiz yatırımı ilçemize hediye ederek, Ünye'nin güzelliğine güzellik katacağız" dedi.

Ünye'ye 5 km'lik bisiklet yolu
Ünye'ye 5 km'lik bisiklet yolu
Ünye'ye 5 km'lik bisiklet yolu
Ünye'ye 5 km'lik bisiklet yolu

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Bisiklet, Ünye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 13:05 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ünye'ye 5 km'lik bisiklet yolu - Son Dakika

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