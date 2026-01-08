Ürdün-AB Zirvesi\'nde Ortak Bildiri Yayınlandı

ÜRDÜN'ün başkenti Amman'da gerçekleştirilen ilk Ürdün-AB Zirvesi'nin ortak bildirisi yayımlandı.

Ürdün Kralı 2'nci Abdullah, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Amman'da düzenlenen ilk Ürdün-AB Zirvesi'nde bir araya geldi. Zirve sonucunda yayımlanan ortak bildiride liderler, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ilkelerine bağlılıklarını teyit ederek, çatışmaların barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Bildiride tarafların, BM Güvenlik Konseyi'nin 2803 sayılı kararı ile ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Gazze'deki Çatışmayı Sona Erdirmek İçin Kapsamlı Planı'nın kabul edilmesinin memnuniyetle karşıladığı belirtildi. İki devletli çözümün tek geçerli yol olduğu kaydedilen bildiride, insani yardımların engelsiz ve hızlı bir şekilde ulaştırılması çağrısı yapıldı. Ayrıca İsrail'in E1 yerleşim planından vazgeçmesi ve Kudüs'teki kutsal mekanların statüsünün korunması gerektiği ifade edildi.

Suriye'ye ilişkin bölümde ise AB ve Ürdün, Suriyelilerin ülkelerine güvenli ve gönüllü dönüşlerinin sağlanması için mevcut Suriye hükümeti ile çalışmaya devam edeceklerini taahhüt ettiği ancak mevcut şartlarda kitlesel geri dönüşlerin henüz mümkün olmadığı aktarıldı.

Bölgesel krizlerin Ürdün üzerindeki ekonomik baskısını hafifletmek amacıyla AB, 3 milyar avroluk destek paketini sundu. Paketin 1 milyar avrosunun 'Makro-Finansal Yardım (MFA)', 640 milyon avrosunun hibe ve 1,4 milyar avrosunun ise kamu ve özel sektör yatırımlarından oluşacağı vurgulandı. Ayrıca Nisan 2026'da Ürdün'de bir 'AB-Ürdün Yatırım Konferansı' düzenleneceği duyuruldu.

Bildiride, terörle mücadele, sınır güvenliği ve organize suçlarla savaş konularında iş birliğinin artırılacağı belirtildi. Bu kapsamda, 2026 yılı başında Amman'da ilk 'AB-Ürdün Güvenlik ve Savunma Diyaloğu'nun başlatılacağı ve Ürdün Silahlı Kuvvetleri'ne Avrupa Barış Fonu kapsamında destek sağlanacağı açıklandı.

Liderler, Ukrayna konusunda BM kararlarına atıfta bulunarak, Ukrayna'nın uluslararası alanda tanınan sınırları dahilindeki bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteklerini yineledi.

Tarafların, bir sonraki zirvenin 2028 yılında Brüksel'de yapılması konusunda mutabık kaldığı bildirildi.