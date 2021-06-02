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Ürdün'de "darbe girişimi" iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişinin dosyası Devlet Güvenlik Mahkemesine gönderildi - Son Dakika

Ürdün'de "darbe girişimi" iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişinin dosyası Devlet Güvenlik Mahkemesine gönderildi

02.06.2021 16:59
Ürdün'de

Ürdün'de eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin'in de adının karıştığı darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 2 kişinin dosyasının Devlet Güvenlik Mahkemesine gönderildiği belirtildi.

Ürdün'de eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin'in de adının karıştığı darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 2 kişinin dosyasının Devlet Güvenlik Mahkemesine gönderildiği belirtildi.

Ürdün resmi ajansı Petra'nın haberine göre, Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcısı eski Kraliyet Divanı Başkanı sanık Basim Avadallah ile Hasan Zeyd Hüseyin Al Haşim hakkındaki iddianameyi tamamladı.

İddianamenin tebliğ edildiği ve dava dosyasının yasal işlem yapılmak üzere Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcılığına gönderildiği kaydedildi.

Ürdünlü hukukçu Basim Ferihat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iddianamenin yürütülen soruşturmanın bir ön sonucu olduğunu ve bunu mahkeme salonuna kadar bir dizi prosedürün takip edeceğini söyledi.

Ürdün Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığı, 22 Nisan'da eski veliaht Prens Hamza'nın da adının karıştığı darbe girişimiyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan 18 kişiden 16'sının serbest bırakılmasına karar vermişti.

Başsavcılık, o günkü kararında eski Kraliyet Divanı Başkanı Avadallah ile Al Haşim'in serbest bırakılmadığını duyurmuştu.

Ne olmuştu?

ABD merkezli Washington Post gazetesi 3 Nisan'da eski Ürdün Veliaht Prensi Hamza bin Hüseyin ve 20 kişinin, "Kral 2. Abdullah'a karşı komplo kurma" suçlamasıyla gözaltına alındığını iddia etmişti.

Ürdün hükümeti ise 16 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed el-Huneyti, Prens Hamza'nın gözaltına alınmadığını ancak kendisinden ülkenin güvenliğine zarar verebilecek faaliyetlerini durdurmasının istendiğini açıklamıştı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi de 4 Nisan'da yaptığı açıklamada, yürütülen soruşturma sonucunda Prens Hamza'nın dış güçlerle ülkenin güvenliğini hedef alan birtakım faaliyetlere karıştığının ortaya çıktığını söylemişti.

Eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin, 5 Nisan'da Kral 2. Abdullah'a bağlılığını teyit eden bir mektuba imza atmıştı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah da 7 Nisan'da ulusa sesleniş için yazılı bir açıklama yayımlamış, Prens Hamza'nın ailesi ile sarayında bulunduğunu ve son günlerde yaşanan "fitnenin son bulduğunu" ifade etmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Nisan, Darbe, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ürdün'de 'darbe girişimi' iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişinin dosyası Devlet Güvenlik Mahkemesine gönderildi - Son Dakika


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