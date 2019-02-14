Ürdün'de Patlama: 3 Ölü, 9 Yaralı
5 dakika önce
Ürdün'ün Salt kentinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Ürdün'ün Salt kentinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, başkent Amman'ın batısındaki Salt kentinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı belirtildi.
Yerel basında yer alan haberlerde ise patlamaya bir mayının neden olduğu ileri sürüldü.
Ürdün resmi makamlarından ise henüz olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 08:34 Kaynak: AA
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