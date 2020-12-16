- Ürdün'de Roma arkeolojik alanı bulundu - Son Dakika

- Ürdün'de Roma arkeolojik alanı bulundu

16.12.2020 12:12

- Ürdün'de Roma arkeolojik alanı bulundu Ürdün'de Greko-Romen arkeolojik alanı bulundu.

- Ürdün'de Roma arkeolojik alanı bulundu

AMMAN - Ürdün'de Greko-Romen arkeolojik alanı bulundu.

Ürdün'ün başkenti Amman'ın merkezinde kısa süre önce bir Greko-Romen arkeolojik alan ortaya çıkarıldı. Amman Tarihi Eserler Dairesi Müdürü Asem Asfour, söz konusu arkeolojik alanın, tarihi Amman Roma Tiyatrosu'nun yakınında yer aldığını söyledi. Asfour, ortaya çıkarılan alanda ısıtmalı mahzenlere sahip, 2. yüzyıldan kalma mozaikli Roma hamamları ve bir krematoryum bulunduğunu dile getirdi. Asfour, Amman şehri genişledikçe üzeri kaplanan arkeolojik alanın eskiden tarihi Amman Nehri'nin sularının altında kaldığını da sözlerine ekledi.

Kazı çalışmaları sırasında iki heykel de bulundu.

- Ürdün'de Roma arkeolojik alanı bulundu
- Ürdün'de Roma arkeolojik alanı bulundu
- Ürdün'de Roma arkeolojik alanı bulundu
- Ürdün'de Roma arkeolojik alanı bulundu

Amman, Ürdün, Roma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Ürdün'de Roma arkeolojik alanı bulundu - Son Dakika


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