Son Dakika Haberleri: Ürdün'de tarihi camide yangın
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Ürdün'de tarihi camide yangın

1 saat önce

Ürdün'ün başkenti Amman'da yer alan tarihi El-Hüseyin Camii'de yangın çıktı.

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Ürdün'ün başkenti Amman'da yer alan tarihi El-Hüseyin Camii'de yangın çıktı.

Ürdün'ün başkenti Amman'daki tarihi El-Hüseyin Camii'de henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yoğun çalışmaların ardından yangını söndürdü. Yangının caminin üst katta çıktığını ve herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi. - AMMAN
Amman, Ürdün, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:50 Kaynak: İHA
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