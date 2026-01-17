Ürdün'den Gazze Barış Planına Destek - Son Dakika
Ürdün'den Gazze Barış Planına Destek

17.01.2026 04:16
Ürdün, Gazze'deki barış planının ikinci aşamasını ve yeni yönetim organını memnuniyetle karşıladı.

Ürdün, Gazze Şeridi'nde kapsamlı barış planının ikinci aşamasının başlatılması ve Gazze'yi geçici olarak yönetecek Filistin Ulusal Komitesi'nin kurulduğunun açıklanmasını memnuniyetle karşıladı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin, 2803 sayılı kararı uyarınca oluşturulan geçici yönetim organının kurulmasının ve barış planının yeni aşamasının ilanının desteklendiği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Barış Konseyi" girişimi, Gazze'de savaşı sona erdirme çabaları ve işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakını önlemeye yönelik açıklamaları takdir edilen açıklamada, Mısır, Katar ve Türkiye'nin diplomatik girişimleri övüldü.

Açıklamada ayrıca, Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Fuat el-Mecali'nin ateşkesin sürdürülmesi, Gazze'ye insani yardımın engelsiz ulaştırılması ve yeniden imarın başlatılması gerektiğine vurgu yaptığı aktarıldı.

Mecali, iki devletli çözüme dayalı adil ve kalıcı barış için ortak çabalara ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Gazze'nin yönetimi için Filistin Ulusal Komitesi Başkanı Ali Şaas, dün, komitenin çalışmalarına Mısır'ın başkenti Kahire'de başladığını, kısa süre içinde Gazze'ye geçerek acil yardım planını hayata geçireceklerini açıklamıştı.

Komitenin, Filistin ekonomisini yeniden inşa etmeyi hedefleyen 15 teknokrat isimden oluştuğunu aktaran Şaas, "Gazze'ye yardım planı; Arap Birliği ve İslam dünyası tarafından kabul edilen, Avrupa Birliği'nin de memnuniyetle karşıladığı Mısır planına dayanıyor." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta, 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu.

Witkoff, ikinci aşamanın, Gazze'de geçici bir teknokratik Filistin yönetimi şeklinde "Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi"nin kurulması, "Gazze'nin tam olarak silahsızlandırılması" ve "bölgenin yeniden inşası" süreçlerini kapsadığını belirtmişti.

Mısır'ın öncülük ettiği plan, Mart 2025'te Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından kabul edilmişti.

Filistinlilerin yerinden edilmesini öngörmeyen 5 yıllık planın maliyetinin yaklaşık 53 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

BM göre ise Gazze'nin yeniden inşası için yaklaşık 70 milyar dolar gerekiyor.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Gazze, Ürdün

