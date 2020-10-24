Ürdün: Hakaret içerikli karikatürler aşırılık ve şiddeti besliyor - Son Dakika

Ürdün: Hakaret içerikli karikatürler aşırılık ve şiddeti besliyor

24.10.2020 15:01
Ürdün: Hakaret içerikli karikatürler aşırılık ve şiddeti besliyor, System.String[]

Ürdün, Fransa'da Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürler yayınlanmasına tepki gösterdi.

Ürdün, Fransa'da Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürler yayınlanmasına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayfullah el-Fayiz, yaptığı yazılı açıklamada, "İfade özgürlüğü bahanesiyle İslam Peygamberi'ne hakaret içerikli karikatürlerin yeniden yayınlanmasını kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bunun dünyadaki tüm Müslümanların duygularını incitmekle kalmayıp inançlara saygı ilkesini de açık şekilde ihlal ettiğini belirten Fayiz, şunları kaydetti:

"Bu adım, dini sembollere, inançlara ve kutsallara yönelik açık bir hedef oluşturur. Hakaret içerikli paylaşımlar, aşırılık ve şiddet kültürünü besler."

Başkalarının ideolojisini reddedenlerin sahip oldukları resmi ve siyasi pozisyonlarına güvenmesinin tehlikelerine dikkati çeken Fayiz, "Bugün uluslararası toplumun, tüm insanlığı tehdit eden mezhepsel, dini veya etnik bölünmelerin beslenmesine değil, daha fazla dayanışma ve yakınlaşmaya ihtiyacı var." ifadelerine yer verdi.

Fransa'da karikatürleri öğrencilerine gösteren öğretmen öldürülmüştü

Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki Conflans Sainte-Honorine semtinde 16 Ekim'de Samuel Paty adlı bir öğretmen başı kesilerek öldürülmüştü.

Fransız yetkililer, öğretmenin katil zanlısının, aynı gece cesedin yakınlarında elinde bıçakla görüldüğünü ve kaçtıktan sonra polis tarafından vurularak öldürüldüğünü açıklamıştı.

Ortaokul öğretmeninin derste öğrencilerine Hazreti Muhammed'in çirkin şekilde tasvir edildiği karikatürleri gösterdiği, velilerin de bu duruma tepki verdiği belirtilmişti.

Fransız polisi, ülke genelinde katile destek veren mesajlar yayımladıkları iddiasıyla Müslümanlara yönelik baskınlar yapmaya başlamıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, özgürlükleri savundukları iddiasıyla karikatürleri yayımlamaktan geri durmayacaklarını söylemişti.

Hz.Muhammed, Hakaret, Fransa, Ürdün, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ürdün: Hakaret içerikli karikatürler aşırılık ve şiddeti besliyor - Son Dakika

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