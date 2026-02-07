Ürdün Kralı 2. Abdullah, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Hüseyin Bin Ali Nişanı Tevcih Töreni"nin ardından konuştu Açıklaması - Son Dakika
07.02.2026 20:18
Ürdün Kralı 2. Abdullah, Türkiye'nin bölgede gerilimin düşürülmesine yönelik çabalarına değinerek, "Türkiye'nin, bölgede gerilimin düşürülmesine yönelik süregelen çabalarda ve tüm ülkelerin egemenliğinin korunmasında rolü hayati öneme sahiptir.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Türkiye'nin bölgede gerilimin düşürülmesine yönelik çabalarına değinerek, "Türkiye'nin, bölgede gerilimin düşürülmesine yönelik süregelen çabalarda ve tüm ülkelerin egemenliğinin korunmasında rolü hayati öneme sahiptir." dedi.

Kral 2. Abdullah, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Hüseyin Bin Ali Nişanı Tevcih Töreni"nin ardından yaptığı açıklamada iki ülke arasındaki ilişkilere değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edilen "Hüseyin Bin Ali Nişanı"nın Ürdün ile Türkiye arasındaki dostluğu ve kardeşliği temsil ettiğini belirten Kral 2. Abdullah, "Bu madalya, ülkelerimizin ve halklarımızın paylaştığı derin dostluk ve kardeşlik bağlarını temsil ediyor. Bu uluslarımız arasındaki onlarca yıllık iş birliğinin takdirinin bir ifadesidir. Bunun, ilişkilerimizi ve halkımız ile bölgemize hizmeti ilerletmeye devam etme yönündeki taahhüdümüzün de bir simgesi olmasını umuyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Ürdün arasındaki tarihi dostluğa işaret eden Kral 2. Abdullah, "Bu, neredeyse seksen yıllık bir ortaklık ve bunu daha ileri seviyelere taşımak için çok daha fazla potansiyel bulunuyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yaptıkları görüşmenin oldukça verimli geçtiğini kaydeden Abdullah, "Bugün gerçekleştirdiğimiz verimli görüşmeler, ticaret, sanayi, eğitim, ulaştırma ve savunma alanlarında ikili işbirliğimizi güçlendirmeye yönelik önemli bir adımı teşkil ediyor." dedi.

Kral 2. Abdullah, Türkiye'nin bölgede gerilimin düşürülmesine yönelik çabalarına değinerek şöyle devam etti:

"Bölgemizde istikrarın yeniden tesis edilmesine yönelik çabalarda da yakın koordinasyon içinde kalmaya ve adil, kalıcı bir barış için çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin, bölgede gerilimin düşürülmesine yönelik süregelen çabalarda ve tüm ülkelerin egemenliğinin korunmasında rolü hayati öneme sahiptir. Daha barışçıl bir Orta Doğu için sizinle birlikte çalışma kararlılığımızı sürdürüyoruz."

Kral 2. Abdullah, Ramazan ayının da herkes için mübarek olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

