Ürdün Kralı Abdullah, gazeteci Ebu Akile'nin cinayete kurban gittiğini kaydetti - Son Dakika

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Al Jazeera televizyonunun Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin "cinayete kurban gittiğini" belirtti.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre Kral Abdullah, Ebu Akile'nin ağabeyi Anton Ebu Akile'yi telefonla arayarak taziyesini iletti.

Kral Abdullah, "(Ebu Akile) İsrail ordusunun Cenin kampına baskınını haber yaparken cinayete kurban gitti." ifadelerini kullandı.

Ebu Akile'nin vefatı dolayısıyla ailesine, gazeteci arkadaşlarına ve tüm medya çalışanlarına taziyede bulunan Kral Abdullah, "uluslararası hukuk, insan hakları ve basın özgürlüğünün ihlal edildiğini" kaydetti.

Kral Abdullah, Ebu Akile'nin "işgal altındaki Filistin topraklarında yaşananları ve Filistin halkının acılarını başarıyla aktardığını" vurguladı.

Ürdün'den Ebu Akile anısına yüksek lisans bursu

Ürdün resmi ajansı PETRA'nın haberine göre, Kral Abdullah'ın kararı doğrultusunda "gazeteci Şirin Ebu Akile ve medyadaki başarısı anısına" burs verileceği açıklandı.

Haberde, Ebu Akile'nin adıyla anılacak bursun, Filistinli kadın gazetecilere Ürdün Medya Enstitüsünde yüksek lisans çalışmaları için verileceği belirtildi.

Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), İsrail güçlerinin dün işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak başından yaralanan Ebu Akile yaşamını yitirmişti.

Ebu Akile'nin hayatını kaybettiği olayda, yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.