Ürdün Kralı: "Filistinliler ile İsrailliler arasındaki şiddetin durması için barışın sağlanması şart" - Son Dakika
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Ürdün Kralı: "Filistinliler ile İsrailliler arasındaki şiddetin durması için barışın sağlanması şart"

30.03.2022 17:39
Ürdün Kralı: "Filistinliler ile İsrailliler arasındaki şiddetin durması için barışın sağlanması şart"

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistinliler ile İsrailliler arasındaki şiddetin durması için herkesin barışı sağlamaya çalışmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistinliler ile İsrailliler arasındaki şiddetin durması için herkesin barışı sağlamaya çalışmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile başkent Amman'daki El-Huseyniyye Kraliyet Sarayı'nda bir araya geldi.

Kral Abdullah, görüşme sırasında yaptığı açıklamada, Filistinliler ile İsrailliler arasındaki bu çatışmanın çok uzun sürdüğünü ve ortaya çıkan şiddetin çok fazla acıya neden olmaya ve aşırılığa uygun ortam sağlamaya devam ettiğini söyledi.

Dün Tel Aviv'deki saldırıya işaret ederek, Ürdün'ün her türlü şiddeti kınadığını ifade eden Kral Abdullah, Filistinliler ile İsrailliler arasındaki şiddetin durması için herkesin barışı sağlamaya çalışmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

Kral Abdullah, Herzog'un ziyaretini, krizlerden ve şiddetten uzak, ortak güvenliğin sağlandığı, herkes için umut verici fırsatlar barındıran bir gelecek inşa etme ve adil ve kalıcı barışa ulaşma çabalarında nasıl ilerleme kaydedileceğine dair derinlemesine müzakere için bir fırsat olarak değerlendirdi.

Barışı sağlama fırsatlarını baltalayan tüm tek taraflı uygulamaların durdurulmasının zorunlu olduğunu vurgulayan Kral Abdullah, özellikle Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Müslümanların Mescid-i Aksa'ya ulaşmalarını engelleyebilecek her türlü önlemden kaçınılması gerektiğini yineledi.

Kral Abdullah, işgal altındaki Kudüs kenti ve oradaki kutsal yerlerin tarihi ve hukuki statükosuna dokunulmaması gerektiğini vurguladı.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Ürdün'e yaptığı bu ziyaret, "kamuoyuna açıklanan" ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz da birkaç saat önce başkent Amman'da Kral Abdullah ile bir araya gelmişti.

Beni Barak saldırısı

İsrail polisinden yapılan açıklamada, 29 Mart akşamı Tel Aviv'in doğusundaki Beni Barak kentinde düzenlenen silahlı saldırıda biri polis 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Açıklamada, "otomatik tüfekle sokakta sivillere ateş açan teröristin" güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiği kaydedilmişti.

İsrail polisi, saldırganın, işgal altındaki Batı Şeria'nin Cenin kentine bağlı Yabed beldesi sakini Ziya Hemarişe (27) olduğunu bildirmişti.

İsrail'de üst üste saldırılar

Bu, İsrail'de bir hafta içinde düzenlenen üçüncü saldırı oldu.

Ülkenin güneyindeki Birusseba kentinde 22 Mart'ta düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 İsrailli hayatını kaybetmişti. Saldırganın DEAŞ sempatizanı olduğu ve daha önce "güvenlikle ilişkili" suçlardan hapis yattığı belirtilmişti.

Hadera şehrinde ise 27 Mart akşamı iki saldırganın açtığı ateş sonucu 2 polis ölmüş, 3 polis yaralanmıştı. İsrail polislerini hedef alan saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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Tel Aviv, Herzog, İsrail, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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