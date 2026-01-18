Ürdün, Suriye'deki Anlaşmayı Destekledi

Ürdün, Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG arasında örgütün Suriye ordusuna tam entegrasyonu ve kapsamlı ateşkes sağlanmasına yönelik anlaşmayı memnuniyetle karşıladı ve söz konusu gelişmeyi "Suriye'nin birliğini, istikrarını ve güvenliğini güçlendirmeye yönelik önemli bir adım" olarak değerlendirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık Sözcüsü Fuat el-Mecali, Ürdün'ün Suriye'nin güvenliği, istikrarı, egemenliği, toprak bütünlüğü ve vatandaşlarının güvenliğine yönelik desteğini bir kez daha teyit etti.

El-Mecali, anlaşmaya varılmasında ABD'nin oynadığı rolü takdir ettiklerini belirtti ve anlaşma hükümlerinin, "Suriye ve halkının çıkarlarına hizmet edecek, iyileşme ve yeniden yapılanma çabalarını destekleyecek şekilde uygulanmasının" önemine vurgu yaptı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ateşkes anlaşmasının imzalandığını ve SDG'nin Suriye hükümetiyle tam entegrasyon sürecine gireceğini duyurmuştu.

Suriye ordusu, başlattığı askeri operasyonlarla ülkenin doğu ve kuzeydoğusundaki geniş alanları geri almıştı.

Söz konusu operasyonlar, SDG'nin yaklaşık bir yıl önce Şam yönetimiyle imzaladığı anlaşmaları defalarca ihlal etmesi ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi üzerine başlatılmıştı.

Suriye hükümeti, Beşşar Esed liderliğindeki Baas Partisi rejiminin 8 Aralık 2024'te devrilmesinden bu yana ülkede güvenliği tesis etmek amacıyla yoğun çaba yürütüyor.