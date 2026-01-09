Ürdün, Suriye'nin Güvenliğine Destek Veriyor

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, ülkesinin, Suriye hükümetinin ülkenin güvenliğini, istikrarını, egemenliğini, toprak bütünlüğünü koruma ve vatandaşlarının güvenliğini sağlama çabalarını desteklediğini vurguladı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Safedi, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefonda görüştü.

Bakan Safedi'nin Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile görüşmesinde Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

Görüşmede ayrıca, iki ülke arasındaki ilişkilerin sürekli geliştirilmesinin ve iş birliğini genişletmeye yönelik ortak çabaların sürdürülmesinin önemi vurgulanarak, bunun Ürdün ve Suriye'nin çıkarlarını olumlu yönde etkileyeceği ve aralarındaki kardeşlik ilişkilerinin derinliğini yansıtacağı belirtildi.

Safedi, görüşme sırasında yaptığı açıklamada, Ürdün'ün, Suriye hükümetinin ülkenin güvenliğini, istikrarını, egemenliğini, toprak bütünlüğünü koruma ve vatandaşlarının güvenliğini sağlama çabalarını desteklediğini dile getirdi.