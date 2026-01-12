Ürdün ve Suriye'den Suçla Mücadele İşbirliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ürdün ve Suriye'den Suçla Mücadele İşbirliği

12.01.2026 00:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ürdün ve Suriye, uyuşturucu suçlarıyla mücadele için hukuki ve adli iş birliğini güçlendiriyor.

Ürdün Adalet Bakanı Bessam et-Telhuni ile Suriyeli mevkidaşı Mazhar el-Veys, hukuki ve adli iş birliğinin güçlendirilmesiyle uyuşturucu ve organize suçla mücadelede iki ülke arasındaki koordinasyonu ele aldı.

Ürdün resmi ajansı PETRA ile Suriye resmi ajansı SANA'da yer alan haberlere göre, Suriyeli Bakan Veys, ülkeye gerçekleştirdiği üç günlük resmi ziyaret kapsamında Ürdünlü mevkidaşı Telhuni'yle başkent Amman'da bir araya geldi.

Telhuni, ülkesinin Suriye'deki istikrarın güçlendirilmesi ve kurumların yeniden inşası için sarf edilen çabalara tam destek verdiğini vurguladı.

Suriye'de istikrarın sağlanmasının bölgenin tamamındaki güvenlik ve istikrar için olumlu yansımaları olacağına işaret eden Telhuni, ülkesinin tüm imkan ve tecrübelerini Suriyeli kardeşlerinin hizmetine sunduğunu; ortak kurumsal işbirliğinin güçlendirilmesine önem verdiğini ifade etti.

Telhuni, ülkesinin dijitalleşme ve yargı süreçlerinin otomasyonu alanlarındaki tecrübesinin paylaşılmasının önemine işaret etti.

Suriyeli Bakan Veys ise ülkesinin iki ülkenin maslahatına hizmet edecek şekilde aralarındaki koordinasyon düzeyini yükseltmeyi hedeflediğini vurguladı.

Uyuşturucu ve sınır aşan suçlarla mücadele konusunda önümüzdeki dönemde ortak çaba sarf edilmesi gerektiğini aktaran Veys, bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için adli ve hukuki koordinasyonun temel bir dayanak oluşturduğuna dikkati çekti.

Görüşmede taraflar, bu ziyaretin "Suriye-Ürdün ilişkilerinde uyuşturucu felaketinin kökten kazınması ve Suriye topraklarının uyuşturucu kaçakçılığı, dağıtımı için bir geçiş güzergahı ya da sığınak haline gelmemesi amacıyla koordinasyonun arttığı" bir dönemde gerçekleştiğini belirtti.

Adalet Bakanı Veys'in bulunduğu Suriye heyetinin Ürdün'deki resmi temasları kapsamında ülkenin adalet sistemindeki uygulamaları incelemesi için yargı alanındaki yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Güncel, Suriye, Ürdün, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürdün ve Suriye'den Suçla Mücadele İşbirliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siren çaldı, derbi yarım kaldı İtfaiyecilerin refleksi “Helal olsun“ dedirtti Siren çaldı, derbi yarım kaldı! İtfaiyecilerin refleksi "Helal olsun" dedirtti
Londra’daki İran Büyükelçiliği’ne tırmanan protestocu devrim öncesi İran bayrağını astı Londra'daki İran Büyükelçiliği'ne tırmanan protestocu devrim öncesi İran bayrağını astı
Bursa’da lodos duvarı devirdi, altında kalan 10 araç hasar gördü Bursa'da lodos duvarı devirdi, altında kalan 10 araç hasar gördü
Akdeniz’de 4 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
ABD’den Türkiye’nin yanı başında dev operasyon: Sizi bulup öldüreceğiz ABD'den Türkiye'nin yanı başında dev operasyon: Sizi bulup öldüreceğiz
Kral 6. Muhammed, 1386 kişiyi affetti Kral 6. Muhammed, 1386 kişiyi affetti

23:38
Pehlevi’den Trump’a çağrı: İran’ı birlikte yeniden büyük yapalım
Pehlevi'den Trump'a çağrı: İran'ı birlikte yeniden büyük yapalım!
22:36
Galatasaray’dan Fenerbahçe yenilgisini unutturacak dev transfer İşte o yıldız
Galatasaray'dan Fenerbahçe yenilgisini unutturacak dev transfer! İşte o yıldız
21:39
Can Yaman’dan gözaltı sonrası ilk açıklama: ’’İddialar gerçek olsaydı serbest kalmazdım’’
Can Yaman'dan gözaltı sonrası ilk açıklama: ''İddialar gerçek olsaydı serbest kalmazdım''
20:49
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını banyoda öldürdü
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını banyoda öldürdü
20:45
Serdar Saatçı Süper Lig’e veda etti Yeni durağı Birleşik Arap Emirlikleri
Serdar Saatçı Süper Lig'e veda etti! Yeni durağı Birleşik Arap Emirlikleri
19:35
Aralarında İstanbul ve Ankara da var Çok sayıda kentte eğitime kar arası
Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime kar arası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 01:34:27. #7.11#
SON DAKİKA: Ürdün ve Suriye'den Suçla Mücadele İşbirliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.