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Üreme programı kapsamında türünü kurtaran dev kaplumbağa Diego 'emekliye ayrıldı'
7 saat önce
Santa Cruz Adası'ndaki bir üreme programında bulunan dev kaplumbağa Diego, doğduğu Galapagos'taki Espanola adasına geri döndü.
Yüksek libidosu sayesinde üreme programına seçilen ve türünü yok olmaktan kurtaran dev kaplumbağa Diego 'emekliye ayrıldı.'
Yalnızca Galapagos Adaları'nda bulunan Chelonoidis hoodensis türünden olan Diego, diğer 14 erkek kaplumbağa ile birlikte yıllardır Santa Cruz adasındaki Fausto Llerena Kaplumbağa Merkezi'nde bir üreme programındaydı.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:09
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