Üreme Yeteneğini Korumanın Yolu Düzenli Kontrol ve Muayene"

Prof. Dr. Namık Kemal Duru, kadın hastalıklarına ilişkin halk sağlığı sorunları konusunda açıklamalarda bulunarak, kadınlarda üreme yeteneğinin korunması, serviks (rahim ağzı) kanserlerinin taranması ve down sendromlu (mongol) bebek doğumlarının önüne geçilmesine olanak sağlayan uygulamalar hakkında bilgiler verdi.Düzensiz adet görme şikayeti bulunan 20'li yaşlarındaki ve düzenli adet görse de otuzlu yaşlarındaki kadınların mutlaka bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanına başvurarak yumurtalık rezervlerini kontrol ettirmeleri gerektiğini ifade eden Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Namık Kemal Duru, genç erkeklerin de semen analizi ile sperm sayısı, hareketliliği ve yapısı konusunda bilgi edinebileceklerini söyledi.Gerçekleştirilen testler sonucunda azımsanamayacak sıklıkta azalmış yumurtalık rezervi veya sperm yetersizlikleri ile karşılaşıldığını söyleyen Prof. Dr. Namık Kemal Duru şöyle devam etti:"Bu durumda olan kişilere yumurtalık veya sperm dondurması yaptırmalarını öneriyoruz. Bu işlemle, kişilerin üreme yeteneklerini korumuş oluyoruz. Diğer taraftan kanser tedavisi görecek olan kadın veya erkek hastaların, sperm veya yumurtalarını, gerektiğinde de embriyoyu dondurarak üreme yeteneklerinin korunmasını sağlıyoruz.""UZMANA BAŞVURULMASI GEREKLİ"Bir başka halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkan serviks (rahim ağzı) kanseri veya rahim-yumurtalık kanserlerinin taranması açısından da kadınların mutlaka düzenli şekilde kadın hastalıkları ve doğum uzmanına başvurması gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Namık Kemal Duru, bu kontrollerde hem rahim ağzındaki hücreler, hem de tıp dilinde Human Papilomavirus enfeksiyonu olarak adlandırılan, daha çok cinsel yolla bulaşan ve kadınlarda genital siğil, rahim ağzı ve vajina kanserine yol açabilen bu ve bunun gibi enfeksiyonlar için test yaptırılması gerektiğini ifade ederek şu açıklamalarda bulundu:"İleri yaşlarda kadınların karşılaşabilecekleri yumurtalık ve rahim içi (endometrium) kanserlerinin beşte biri genetik geçişlidir. Ailesinde meme, yumurtalık ve kolon kanseri olan kadınların mutlaka bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanına başvurması gerekmektedir. Ayrıca ailesinde olduğu gibi kendisinin de bir genetik özelliği olup olmadığını belirlemesinde ve böylece önceden önlem alınmasında yarar vardır."BASİT TARAMA TESTLERİ SORUNLAR ORTAYA ÇIKARILIYORYine bir halk sağlığı sorunu olarak kabul edilen Down Sendromlu bebek doğumları ile ilgili bilgiler de veren Prof. Dr. Namık Kemal Duru, en sık karşılaşılan kromozom sayısındaki bozukluklardan olan trizomik kromozom anomalilerinden bahsetti. Günümüzde, bu hastalıkların teşhisine yönelik çok basit ama çok yüksek doğruluk payıyla sonuç veren testler yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Namık Kemal Duru, gebeliğin 10 ile 12. haftası arasında anneden, sadece damardan kan alınmak suretiyle yapılan testle sonuca ulaşılabileceğini belirtti.Prof. Dr. Namık Kemal Duru şöyle devam etti:"Bu kadar basit bir testle anne kanından, bebeğin DNA'sı taranabiliyor, bulunuyor ve bu DNA büyütülüp kromozom analizi yapılıyor. Böylece bebekte Down Sendromu olup olmadığı yüzde 99 doğruluk payıyla ortaya çıkıyor. Başka bir tarama testine de gerek kalmıyor. İşte bu gibi halk sağlığı sorunlarına neden olabilecek durumları, yapılacak çok basit tarama testleri ile ortaya çıkarmak ve kadınlara ve ailelere önemli yardımlarda bulunmak mümkün. Bu nedenle şikayetiniz olsun veya olmasın, düzenli aralıklarla kadın hastalıkları ve doğum uzmanınıza başvurmayı ihmal etmeyin." - Lefkoşa