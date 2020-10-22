"Üreten Genç Projesi" protokolü imzalandı - Son Dakika

Mamak Belediyesi, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Üretken Gençlik Derneği tarafından ortaklaşa yürütülecek "Üreten Genç Projesi"nin ilk adımı atıldı.

Mamak Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şehitlik Bilim ve Sanat Merkezi'nde projenin protokolü Belediye Başkanı Murat Köse, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel ve Üretken Gençlik Derneği Başkanı Kadir Kırkoyun tarafından imzalandı.

Başkan Köse törende yaptığı konuşmada, projenin asıl amacının gençlerin bilim ve teknoloji kapsamında çağın donanımlarına sahip olmalarını sağlamak olduğunu belirtti.

Fikri veya projesi olan ancak maddi yetersizlikler yüzünden bunları hayata geçiremeyen gençleri, bu projeyle desteklemek istediklerini ifade eden Köse, şunları kaydetti:

"Üretken Gençlik Derneği ve Milli Eğitim'le gençlerin öncelikle bir aylık başvuru süresi olacak. Onlar içerisinden arkadaşlar bir değerlendirme yapacaklar. Bu başvuruyu geçen öğrenciler 2 ay boyunca, 8 hafta eğitim alacak. Bu çerçevede hem tecrübe paylaşımı olacak hem bir projeksiyon çizmeye başlanacak. Bir taraftan da gençlerimizin üretmesine ortam sağlamış olacağız. Gençlerimiz ürettikçe, üretimi nasıl yapacağını öğrendikçe donanımları artacak."

Törende, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı da yer aldı.

Projeye katılmak isteyenler, Mamak Belediyesinin web sitesi üzerinden başvuru yapabilecek.