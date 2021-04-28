Üretici dostu Büyükşehirden bir ilk daha - Son Dakika

Üretici dostu Büyükşehirden bir ilk daha

28.04.2021 13:50
Üretici dostu Büyükşehirden bir ilk daha, System.String[]

Denizli Büyükşehir Belediyesi üreticiler için büyük öneme sahip Denizli Merkez Lisanslı Depoculuk Tesisi yapımı için Denizli Ticaret Borsası ile işbirliği protokolü imzaladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi üreticiler için büyük öneme sahip Denizli Merkez Lisanslı Depoculuk Tesisi yapımı için Denizli Ticaret Borsası ile işbirliği protokolü imzaladı. Denizli'de bir ilki daha gerçekleştireceklerini vurgulayan Başkan Zolan, "Üreten insanlarımıza destek olmaya devam edeceğiz " dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Denizli Ticaret Borsası (DTB) arasında tarımsal üretimin gıdaya dönüşmesinde önemli bir aşama olan, çiftçiler tarafından üretilen hububat, yağlı tohum ve bakliyat ürünlerin sağlıklı bir şekilde depolanarak ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla inşa edilecek Denizli Merkez Lisanslı Depoculuk Tesisi yapımına ilişkin protokol imzalandı. İmzalanan protokol ile Denizli Merkez Lisanslı Depoculuk Tesisi, Tavas ilçesinin Sarıabat Mahallesi'nde inşa edilecek. Tesiste 16 adet düztaban silo, 2 adet konik silo, 1 adet elevatör çukuru, 1 adet silo altı ve ara tünelleri, 1 adet sundurma, 1 adet kurutma temeli, 1 adet lift, 1 adet kantar, 1 adet yangın suyu pompa odası ve idari binalar yapılacak.

"Uzun yıllar çiftçilerimize hizmet verecek"

Protokolle yapımına başlanacak tesisin uzun yıllar Denizli'ye hizmet vereceğini ifade eden DTB Başkanı İbrahim Tefenlili, "Denizli Büyükşehir Belediyesi ve DTB olarak yaptığımız bu protokol bütün üreticilerimizi ilgilendiren bir konudur. Bu tesis faaliyete geçtikten sonra tüm üreticilerimizin ürünlerini depolayabileceği lisanslı bir depo yapılacak. Yapmış olduğumuz bu protokol uzun yıllar çiftçilerimize hizmet verecek. Denizli'de üretim yapan bütün çiftçilerimizi ilgilendiren bir konu, kalıcı bir tesis. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Zolan'a çok teşekkür ederiz. İnşallah bu tesis şehrimizde kalıcı bir eser olarak tarihe geçecektir" dedi.

"Güçlü bir şekilde katkı veriyoruz"

Denizli'de bir ilki daha gerçekleştiren çalışmaya imza attıklarını vurgulayan Başkan Zolan, "Denizlimizin tarımına çok büyük katkı sağlayacak lisanslı depoculuk protokolünü DTB ile imza altına alıyoruz. Bugün bizim için çok önemli bir gün. Proje bizi de ziyadesiyle mutlu etti. Bu heyecanla protokolümüzü yapıyoruz. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak yapılacak Denizli Merkez Lisanslı Depoculuk Tesisimize güçlü bir şekilde katkı veriyoruz. Denizli Ticaret Borsamız ile birlikte inşallah bu işi tamamlayacağız" diye konuştu.

"Ürün kaybı yaşanmayacak"

Çiftçilerin ürünlerinin değer kaybı yaşamadan, sağlıklı bir şekilde satabilmelerine imkan verecek tesisin hayati bir önem taşıdığını belirten Başkan Zolan, "Tesisle Denizli'de üretim yapan çiftçilerimiz çok büyük artılar kazanacaktır. Tesis uygun şartlarda ürünlerin depolanması anlamında bir yatırım olacak. Çiftçimiz ürünlerini anında ellerinden çıkarmak zorunda kalmayacak, ürünler burada sağlıklı şekilde depolanacak ve belgeleri ile satış gerçekleştirebilecek. Ayrıca bu depolarımızla birlikte çiftçilerimiz yerinin dar olması nedeniyle ürününü hemen elinden çıkarmak zorunda kalmayacak. Denizli'de bir ilki daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Üreten insanlarımıza destek olmaya devam edeceğiz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. İnşallah yarınımız bugünden daha güzel olsun" dedi. - DENİZLİ

Üretici dostu Büyükşehirden bir ilk daha
Üretici dostu Büyükşehirden bir ilk daha
Üretici dostu Büyükşehirden bir ilk daha

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Üretici dostu Büyükşehirden bir ilk daha - Son Dakika Ekonomi


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