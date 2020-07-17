Üreticilere Akdeniz meyve sineği tuzağı dağıtıldı - Son Dakika

Üreticilere Akdeniz meyve sineği tuzağı dağıtıldı

Osmaniye'de turunçgil üreticilerine meyve sineği kitlesel yakalama tuzağı dağıtıldı.

Osmaniye'de turunçgil üreticilerine meyve sineği kitlesel yakalama tuzağı dağıtıldı.

İmamoğlu, seçim vaadini hayata geçirdi! İstanbul'da annelere ulaşım ücretsiz oldu
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti


Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleşen dağıtım etkinliğinde Tarım ve Orman İl Müdürü Recep Bulut proje ile ilgili bilgi verdi. İl Müdürü Bulut, bu yıl Osmaniye İl Özel İdaresi tarafından alınan toplam 1000 meyve sineği tuzağının 30 üreticiye dağıtılacağını kaydetti.


Ziraat Mühendisi Demet Başaran üreticilere meyve sineği konusunda bilgi verdi. Akdeniz meyve sineğinin verdiği zararla büyük bir ekonomik kayba neden olduğunu belirten Başaran, doğal dengenin korunması için bu tür biyoteknik mücadele yöntemin tercih edildiğini söyledi.


Vali Dr. Erdinç Yılmaz, daha sonra üreticilere meyve sineği kitlesel yakalama tuzaklarını dağıttı. Vali Yılmaz burada yaptığı konuşmada, "Bugün, ilimizde turunçgil üreticilerimize Akdeniz meyve sineği tuzaklarının dağıtımını yaptık. Projede emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Tüm üreticilerimize verimli ve bol bereketli bir yıl diliyorum. Üreticimize her zaman destek olacağız" dedi.


Akdeniz meyve sineği tuzaklarından birkaçını ağaçlara asan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, üreticilerle bir süre sohbet ederek, bereketli bir yıl diledi. - OSMANİYE

Recep Bulut, Osmaniye, Akdeniz, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 13:38 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Üreticilere Akdeniz meyve sineği tuzağı dağıtıldı - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

20:14 İmamoğlu, seçim vaadini hayata geçirdi! İstanbul'da annelere ulaşım ücretsiz oldu 19:17 Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı 19:07 Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti 18:47 Polis operasyonunda mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi 18:18 Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda 17:00 Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı 16:59 İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi 16:28 Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi 16:22 Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti 16:03 Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak 15:54 15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu 15:37 Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı 14:52 Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü 14:52 Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler 14:08 Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
İmamoğlu, seçim vaadini hayata geçirdi! İstanbul'da annelere ulaşım ücretsiz oldu
20:14
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
19:17
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
19:07
Polis operasyonunda mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
18:47
Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda
18:18
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
17:00
İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi
16:59
Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi
16:28
Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti
16:22
Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak
16:03
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2020 20:33:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Üreticilere Akdeniz meyve sineği tuzağı dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]