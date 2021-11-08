URFA KAPI, YAYA GEÇİŞİNE AÇILDI - Son Dakika

URFA KAPI, YAYA GEÇİŞİNE AÇILDI

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi, restorasyon çalışmaları nedeniyle yaya ve araç trafiğine kapattığı tarihi Surlarındaki Urfa Kapı'yı, yayaların geçişine açtı.

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi, restorasyon çalışmaları nedeniyle yaya ve araç trafiğine kapattığı tarihi Surlarındaki Urfa Kapı'yı, yayaların geçişine açtı. Büyükşehir Belediyesinin, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Diyarbakır Kalesi'nde 'Surlarda Diriliş' mottosuyla devam ettirdiği restorasyon çalışmaları tüm hızıyla sürdürüyor. Restorasyon kapsamında acil müdahale gerektiren 21 ve 22 nolu burçlarda yapılacak çalışmalarda can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 1 Ekim'de Urfa Kapı yaya ve araç geçişlerine kapatılmıştı. Çalışmaları hızlandıran Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yayaların kullanılması için geçiş noktası oluşturdu. Oluşturulan geçiş noktasının açılmasıyla yayalar, Urfa Kapı'dan bugün itibariyle geçiş yapmaya başladı. Büyükşehir Belediyesi, Urfa Kapı'da gerçekleştirdiği restorasyon çalışmalarında mancınık ayaklarının konulduğu taş kaideler, mancınık gülleleri, Akkoyunlu dönemine ait gümüş sikke ve farklı dönemlerden kalma birçok ok ucuna rastlandı.

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