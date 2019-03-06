Uşak'a Modern Pazar Yeri Projesi

AK Parti Uşak Belediye Başkan Adayı Mehmet Çakın, kent merkezindeki pazar yerini çağa uygun hale getireceklerini söyledi.

AK Parti Uşak Belediye Başkan Adayı Mehmet Çakın, kent merkezindeki pazar yerini çağa uygun hale getireceklerini söyledi.



Seçim çalışmalarına devam eden Çakın, Çarşamba Pazarı'nı gezdi.



Esnaflarla sohbet eden, dertlerini dinleyen Mehmet Çakın, projelerini anlattı.



Pazar yerinin modernizasyonu ile ilgili konuşan Çakın, "Ekonomik ömrünü tamamlayan ve modernize edilmesi gereken kent merkezindeki Çarşamba kapalı pazar yerini çağa uygun hale getireceğiz. Pazar yeri ekonomik ömrünü tamamladı. Yaya ve araç trafiği açısından elverişli değil. Otoparkı olan, hem esnafın, hem de tüketicilerin rahat edeceği bir model ile yeni bir pazar yeri inşa edeceğiz" dedi.

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