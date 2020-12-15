Uşak Belediye Başkanı Çakın'dan doğal gaz patlamalarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Uşak Belediye Başkanı Çakın'dan doğal gaz patlamalarına ilişkin açıklama Açıklaması

15.12.2020 14:27
Uşak Belediye Başkanı Çakın'dan doğal gaz patlamalarına ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, kentte meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamaların kesin nedenini belirlemek için çalışmaların sürdüğünü belirterek, sorumluları hakkında gerekli işlemlerin yapılacağını duyurdu.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, kentte meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamaların kesin nedenini belirlemek için çalışmaların sürdüğünü belirterek, sorumluları hakkında gerekli işlemlerin yapılacağını duyurdu.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ile AK Parti İl Başkanı Fahrettin Tuğrul, Kemal Öz Mahallesi'ndeki bir apartmanın 3. katında meydana gelen patlama sonrası bölgede incelemede bulundu.

Belediye Başkanı Mehmet Çakın, gazetecilere patlamanın saat 09.50 civarında meydana geldiğini belirterek, olayda can kaybı olmamasının en büyük teselli olarak gördüklerini söyledi.

Çakın, kentte bugün ve daha önce meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamalar nedeniyle yaralanan vatandaşların sağlık durumuna ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bir vatandaşımızın yanıklarla alakalı olarak hayati tehlikesi olmamakla birlikte tedavi süreci devam ediyor. Diğer vatandaşımız da patlamanın olduğu dairenin alt katındaymış ve tahliye sırasında incinme kaynaklı kontrol amaçlı olarak hastaneye sevk edildi. Taburcu olacak durumda. Evin hanımı ayrı bir odada bulunuyormuş. Olay nedeniyle herhangi bir yaralanması, sağlık sorunu bulunmamaktadır. Dünkü patlamalarda yaralanan vatandaşlarımızın da sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluk yok. Tedavileri tamamlanan hastalarımızın taburculuk işlemleri sürüyor. Bebeğimiz başta olmak üzere yaralıların sağlık durumları iyiye gidiyor."

"Gerekli incelemeler yapılıyor"

Çakın, Uşak'ta pazar günü kanalizasyon çalışmaları sırasında doğal gaz borusunun zarar gördüğünü, dağıtıcı firma UDAŞ'ın konuyla ilgili bilgilendirildiğini ve arızanın gün boyu yapılan çalışmalar sonucu kazaya neden olmadan giderildiğini belirtti.

Kentte dün ve bugün meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamaların nedeni konusunda yetkililerin inceleme yaptığına işaret eden Çakın, "Teknik çalışmalar tamamlanmadan, raporlar bitmeden patlamaya neyin neden olduğunu söylemek mümkün değil. Rapor sonuçlandıktan sonra en kısa zamanda nedenleri kamuoyu ile paylaşılacak. Esas olan patlamanın, kesintinin neden gerçekleştiğinden ziyade bir an evvel güvenli şekilde şehrimizin doğal gaza kavuşması için yapılması gerekenlerdir." dedi.

Çakın, kazaların ardından Enerji Bakanlığı ve EPDK yetkilileri ile görüştüklerini, çalışmaların hızla tamamlanması için Ankara, İzmir ile Denizli'den bölgeye ekiplerin sevk edildiğini söyleyerek, tehlike arz eden noktalarda çalışmaların yapıldığını ifade etti.

"Beklentimiz sabırlı olunması"

Doğal gaz kaynaklı patlamaların ardından vatandaşlardan dikkatli olmalarını isteyen Çakın, şöyle konuştu:

'Bu aşamadan sonra tüm hemşehrilerimizden beklentimiz evlerini sıklıkla havalandırmaları, doğal gazın tahliyesi için konulmuş menfezlerin açık olduğundan emin olmaları, herhangi bir sızıntı koku hissediyorlarsa hızla havalandırmayı artırıp vanalarını, doğal gaz ile çalışan ekipmanlarını kapatmalarını ve ALO 187'yi arayıp yetkililerle irtibata geçmeleridir.

Kendilerinin vanalara hiçbir bir şekilde müdahalede bulunmamaları önem arz etmektedir. İnşallah biz tüm sorun olabildiğini düşündüğümüz noktalardaki çalışmayı tamamlayacağız ve kısa süre içinde güvenli şekilde halkımıza gaz verilecek. Beklentimiz sabırlı olunması. Elbette hastalarımız var, çocuklarımız var, kış günlerine başlıyoruz ama can güvenliğinin hepsinden önemli olduğunu aklımızdan çıkarmayalım."

Mehmet Çakın, gaz kaçaklarını tarama konusuna öncelik verdiklerini, sahada bu konuyla ilgili 20 ekip çalıştığını ifade ederek, Uşak'taki 16 bölgenin her birini güvenli hale getireceklerini aktardı.

Doğal kaz kaynaklı arıza nedeniyle Teftiş Kurulunca soruşturma başlatıldığına da dikkati çeken Çakın, "Kimin kusuru, hatası varsa gerekli incelemeler yapılacak, adli ve idari cezalar verilecektir. Vatandaşa yaşatmış olduğumuz bu kesintiden ve ortaya çıkan sonuçlarından dolayı üzgün olduğumuzu ifade ediyoruz." diye konuştu.

Daha konforlu bir yaşam için zaman zaman doğal gaz kullanım kurallarının ihlal edildiğini de aktaran Çakın, "İhbar gelmesi halinde denetliyoruz. Ancak birinci sorumluluk ve inisiyatif kesinlikle vatandaşlarımızın kendisinde. Menfezlerin kapatılması, proje dışında izinsiz, habersiz değişiklik yapılması istenmeyen sonuçlarla karşılaşılmasına neden oluyor. Konfor çok önemli ama can güvenliği hepsinden önemli." diye konuştu.

AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul'un açıklaması

AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul ise doğal gaz kaynaklı patlamalardan siyasi rant elde etmek isteyenlerin olduğunu belirterek, "Hemen olaya çevre illerden yardım ekipleri yönlendirildiği halde ilimizin bir milletvekili, Meclis kürsüsünde bu yardım talebini gerçekleştirmiş gibi açıklamada bulundu. Bunlar şık şeyler değil." açıklamasında bulundu.

Mehmet Çakın, AK Parti, Patlama, Uşak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uşak Belediye Başkanı Çakın'dan doğal gaz patlamalarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray iddiaları sonrası Vedat Muriqi'in menajerinden açıklama geldi Ukrayna tarihinde bir ilk! Türkiye ile korvet ve SİHA üretimi konusunda anlaşma imzalandı Kasımpaşa, Muğlaspor'u 5-0 yenerek Türkiye Kupası'nda tur atladı Yağmur değil elektrik duası! Canından bezen bölge halkı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi Bahçeli'nin "HDP kapatılsın" çağrısına AK Partili Kurtulmuş'tan yanıt: Parti kapatmaların olumlu sonuçları görülmedi Üç çocuğunun eline tüfek verip atış yaptıran baba, o anları "Şimdiden alışıyorlar" notuyla paylaştı Bakan Soylu'dan polislere müjde: POLSAN'A üye olan 350 bin lira emeklilik ikramiyesi alacak 'Van Gölü Canavarı' sandılar, domuz çıktı
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'na alınacak 12 bin personelin yerleştirme sonuçları açıklandı Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'na alınacak 12 bin personelin yerleştirme sonuçları açıklandı         
15:38
12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş 12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş         
15:21
15 Ocak'tan itibaren HES kodu eşleştirmesi yapılmayan İstanbulkartlar kullanılamayacak 15 Ocak'tan itibaren HES kodu eşleştirmesi yapılmayan İstanbulkartlar kullanılamayacak         
15:09
Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çiftinin ikinci bebekleri kız olacak Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çiftinin ikinci bebekleri kız olacak         
14:38
Vahşi doğada ilk vaka! Yabani bir vizonda koronavirüs çıktı Vahşi doğada ilk vaka! Yabani bir vizonda koronavirüs çıktı         
14:13
Oyuncu Birkan Sokullu'nun 15 yıl önce Tuğba Ekinci'nin klibinde oynadığı ortaya çıktı Oyuncu Birkan Sokullu'nun 15 yıl önce Tuğba Ekinci'nin klibinde oynadığı ortaya çıktı         
13:30
Son Dakika! TİSK'ten asgari ücret açıklaması: Destekler devam etsin, vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin Son Dakika! TİSK'ten asgari ücret açıklaması: Destekler devam etsin, vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin         
13:27
Polis merkezindeki para ve uyuşturucu hırsızının, karakol amiri olduğu ortaya çıktı: Bende çalma hastalığı var Polis merkezindeki para ve uyuşturucu hırsızının, karakol amiri olduğu ortaya çıktı: Bende çalma hastalığı var         
12:46
9 kadını acımasızca katleden katilin ifadesi kan dondurdu: Yakalanmasaydım pişman olmazdım 9 kadını acımasızca katleden katilin ifadesi kan dondurdu: Yakalanmasaydım pişman olmazdım         
12:28
Soğuk havaya aldırmadan denizin tadını çıkaran Rus kadın herkesi kıskandırdı Soğuk havaya aldırmadan denizin tadını çıkaran Rus kadın herkesi kıskandırdı         
12:01
Burdur Gölü'nde devam eden gaz çıkışlarıyla ilgili açıklama geldi: Depremin habercisi değil Burdur Gölü'nde devam eden gaz çıkışlarıyla ilgili açıklama geldi: Depremin habercisi değil         
10:43
Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş         
10:34
İşçiler de neye uğradığını şaşırdı! Fabrikayı bir gecede boşaltıp kayıplara karıştılar İşçiler de neye uğradığını şaşırdı! Fabrikayı bir gecede boşaltıp kayıplara karıştılar         
10:34
Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı         
10:14
İstanbul'da lüks otomobil sahiplerinin kabusu oldular! Sadece gösterge panelini çalıyorlar İstanbul'da lüks otomobil sahiplerinin kabusu oldular! Sadece gösterge panelini çalıyorlar         
10:10
Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor         
08:28
PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi         
23:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2020 15:47:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uşak Belediye Başkanı Çakın'dan doğal gaz patlamalarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei