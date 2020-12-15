Uşak Belediye Başkanı Çakın'dan doğal gaz patlamalarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, kentte meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamaların kesin nedenini belirlemek için çalışmaların sürdüğünü belirterek, sorumluları hakkında gerekli işlemlerin yapılacağını duyurdu.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ile AK Parti İl Başkanı Fahrettin Tuğrul, Kemal Öz Mahallesi'ndeki bir apartmanın 3. katında meydana gelen patlama sonrası bölgede incelemede bulundu.

Belediye Başkanı Mehmet Çakın, gazetecilere patlamanın saat 09.50 civarında meydana geldiğini belirterek, olayda can kaybı olmamasının en büyük teselli olarak gördüklerini söyledi.

Çakın, kentte bugün ve daha önce meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamalar nedeniyle yaralanan vatandaşların sağlık durumuna ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bir vatandaşımızın yanıklarla alakalı olarak hayati tehlikesi olmamakla birlikte tedavi süreci devam ediyor. Diğer vatandaşımız da patlamanın olduğu dairenin alt katındaymış ve tahliye sırasında incinme kaynaklı kontrol amaçlı olarak hastaneye sevk edildi. Taburcu olacak durumda. Evin hanımı ayrı bir odada bulunuyormuş. Olay nedeniyle herhangi bir yaralanması, sağlık sorunu bulunmamaktadır. Dünkü patlamalarda yaralanan vatandaşlarımızın da sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluk yok. Tedavileri tamamlanan hastalarımızın taburculuk işlemleri sürüyor. Bebeğimiz başta olmak üzere yaralıların sağlık durumları iyiye gidiyor."

"Gerekli incelemeler yapılıyor"

Çakın, Uşak'ta pazar günü kanalizasyon çalışmaları sırasında doğal gaz borusunun zarar gördüğünü, dağıtıcı firma UDAŞ'ın konuyla ilgili bilgilendirildiğini ve arızanın gün boyu yapılan çalışmalar sonucu kazaya neden olmadan giderildiğini belirtti.

Kentte dün ve bugün meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamaların nedeni konusunda yetkililerin inceleme yaptığına işaret eden Çakın, "Teknik çalışmalar tamamlanmadan, raporlar bitmeden patlamaya neyin neden olduğunu söylemek mümkün değil. Rapor sonuçlandıktan sonra en kısa zamanda nedenleri kamuoyu ile paylaşılacak. Esas olan patlamanın, kesintinin neden gerçekleştiğinden ziyade bir an evvel güvenli şekilde şehrimizin doğal gaza kavuşması için yapılması gerekenlerdir." dedi.

Çakın, kazaların ardından Enerji Bakanlığı ve EPDK yetkilileri ile görüştüklerini, çalışmaların hızla tamamlanması için Ankara, İzmir ile Denizli'den bölgeye ekiplerin sevk edildiğini söyleyerek, tehlike arz eden noktalarda çalışmaların yapıldığını ifade etti.

"Beklentimiz sabırlı olunması"

Doğal gaz kaynaklı patlamaların ardından vatandaşlardan dikkatli olmalarını isteyen Çakın, şöyle konuştu:

'Bu aşamadan sonra tüm hemşehrilerimizden beklentimiz evlerini sıklıkla havalandırmaları, doğal gazın tahliyesi için konulmuş menfezlerin açık olduğundan emin olmaları, herhangi bir sızıntı koku hissediyorlarsa hızla havalandırmayı artırıp vanalarını, doğal gaz ile çalışan ekipmanlarını kapatmalarını ve ALO 187'yi arayıp yetkililerle irtibata geçmeleridir.

Kendilerinin vanalara hiçbir bir şekilde müdahalede bulunmamaları önem arz etmektedir. İnşallah biz tüm sorun olabildiğini düşündüğümüz noktalardaki çalışmayı tamamlayacağız ve kısa süre içinde güvenli şekilde halkımıza gaz verilecek. Beklentimiz sabırlı olunması. Elbette hastalarımız var, çocuklarımız var, kış günlerine başlıyoruz ama can güvenliğinin hepsinden önemli olduğunu aklımızdan çıkarmayalım."

Mehmet Çakın, gaz kaçaklarını tarama konusuna öncelik verdiklerini, sahada bu konuyla ilgili 20 ekip çalıştığını ifade ederek, Uşak'taki 16 bölgenin her birini güvenli hale getireceklerini aktardı.

Doğal kaz kaynaklı arıza nedeniyle Teftiş Kurulunca soruşturma başlatıldığına da dikkati çeken Çakın, "Kimin kusuru, hatası varsa gerekli incelemeler yapılacak, adli ve idari cezalar verilecektir. Vatandaşa yaşatmış olduğumuz bu kesintiden ve ortaya çıkan sonuçlarından dolayı üzgün olduğumuzu ifade ediyoruz." diye konuştu.

Daha konforlu bir yaşam için zaman zaman doğal gaz kullanım kurallarının ihlal edildiğini de aktaran Çakın, "İhbar gelmesi halinde denetliyoruz. Ancak birinci sorumluluk ve inisiyatif kesinlikle vatandaşlarımızın kendisinde. Menfezlerin kapatılması, proje dışında izinsiz, habersiz değişiklik yapılması istenmeyen sonuçlarla karşılaşılmasına neden oluyor. Konfor çok önemli ama can güvenliği hepsinden önemli." diye konuştu.

AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul'un açıklaması

AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul ise doğal gaz kaynaklı patlamalardan siyasi rant elde etmek isteyenlerin olduğunu belirterek, "Hemen olaya çevre illerden yardım ekipleri yönlendirildiği halde ilimizin bir milletvekili, Meclis kürsüsünde bu yardım talebini gerçekleştirmiş gibi açıklamada bulundu. Bunlar şık şeyler değil." açıklamasında bulundu.