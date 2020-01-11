Uşak kar maskeli kişilerce evinde öldürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uşak kar maskeli kişilerce evinde öldürüldü - Son Dakika

Uşak kar maskeli kişilerce evinde öldürüldü

6 saat önce

Kar maskeli kişilerce evinde öldürüldüUŞAK'taki bir eve gelen kar maskeli 2 kişi, 26 yaşındaki Resul Arslan'ı av tüfeğiyle göğsünden vurarak öldürdü.

Kar maskeli kişilerce evinde öldürüldü

UŞAK'taki bir eve gelen kar maskeli 2 kişi, 26 yaşındaki Resul Arslan'ı av tüfeğiyle göğsünden vurarak öldürdü. Kayıplara karışan zanlıların yakalanması için çalışma sürüyor.

Olay, bugün saat 12.00 sıralarında, Işık Mahallesi 4'ncü Burak Sokak 20 numaradaki apartmanın zemin katındaki dairede meydana geldi. Evli ve 1 çocuk babası, inşaat işçisi Resul Arslan, bugün evinin kapısına gelen kar maskeli 2 kişi tarafından tabancayla göğsüne ateş edilerek yaralandı. Zanlılar olay yerinden kaçarken, komşuları tarafından evinin kapı ağzında yerde kanlar içinde bulunan Arslan için sağlık ekipleri çağrıldı. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Resul Arslan'ın olay yerinde öldüğü belirlendi. Evde yapılan inceleme sonrası Resul Arslan'ın cesedi, Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna otopsiye gönderildi. Kaçan zanlıların kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı. Çevredeki güvenlik kameralarının incelendiği öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Uşak kar maskeli kişilerce evinde öldürüldü

Resul Arslan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 06:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Süleymani'nin ölümüne ağlayan Hamaney'e bir darbe de Twitter'dan!
Esed rejimi İdlib'deki saldırılarını sürdürüyor: 17 sivil öldü Torbalı'da sağlık müdürü ve doktor eşini öldüren sanık intihar etti İşine gitmek için bindiği servis otobüsünde şoförün cinsel istismarına direnen genç kadın boğularak öldürüldü

Son Dakika Haberleri
00:30 Almanya'da "Yükselen Irkçılık ve Ayrımcılık Karşısında Sorumluluklarımız" paneli - Son Dakika
00:28 KKTC Turizm Şurası - KKTC Başbakanı Ersin Tatar - Son Dakika
00:28 Libya'nın doğusundaki darbeci lider Hafter'e bağlı güçler, Türkiye ve Rusya'nın ortak ateşkes... - Son Dakika
00:24 Kocaeli cumhurbaşkanı erdoğan: ekonomide türkiye şu anda ciddi bir sıçrama noktasında - Son Dakika
00:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü - Son Dakika
00:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya için yoğun diplomasi trafiği! Putin ile telefonda görüştü - Son Dakika
22:46 Son dakika: İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2020 00:37:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Uşak kar maskeli kişilerce evinde öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]